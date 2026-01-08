De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), atestados médicos em papel continuam válidos em todo o território nacional, sem qualquer previsão legal que determine sua substituição obrigatória pelo formato digital.

Boatos sobre o fim dos atestados médicos em papel voltaram a circular com força nas redes sociais e causaram dúvidas entre trabalhadores e empregadores. As publicações afirmavam que, a partir de 2026, apenas documentos digitais seriam aceitos oficialmente. A informação, no entanto, não procede.

O CFM esclareceu, por meio de nota oficial, que não houve mudança na legislação que restrinja a validade dos atestados físicos. Tanto os documentos impressos quanto os digitais seguem plenamente aceitos, desde que emitidos de forma regular por um médico habilitado.

Ou seja, empregadores não podem recusar um atestado apenas por ele estar em papel.

De onde surgiu o boato

As informações falsas começaram a ganhar espaço no fim de 2025, sugerindo que, a partir de março de 2026, empresas seriam obrigadas a aceitar somente atestados digitais. O argumento usado era uma suposta determinação do CFM — algo que nunca existiu.