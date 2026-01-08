A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento imediato de um lote de chá de camomila vendido em todo o Brasil após identificar contaminação acima do permitido. A medida, publicada nesta semana, envolve o lote 6802956 do Chá de Camomila Lavi Tea, da marca Água da Serra, considerado impróprio para consumo humano.

Além da retirada do produto das prateleiras, a Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, divulgação e consumo do lote afetado. A decisão vale para todos os estabelecimentos que atuam com produtos à base de plantas medicinais, incluindo mercados, farmácias e lojas virtuais.

O que motivou o recolhimento do chá