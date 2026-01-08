A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento imediato de um lote de chá de camomila vendido em todo o Brasil após identificar contaminação acima do permitido. A medida, publicada nesta semana, envolve o lote 6802956 do Chá de Camomila Lavi Tea, da marca Água da Serra, considerado impróprio para consumo humano.
Além da retirada do produto das prateleiras, a Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, divulgação e consumo do lote afetado. A decisão vale para todos os estabelecimentos que atuam com produtos à base de plantas medicinais, incluindo mercados, farmácias e lojas virtuais.
O que motivou o recolhimento do chá
Durante análises laboratoriais, técnicos identificaram falhas graves na qualidade da matéria-prima utilizada no lote. Exames apontaram a presença de partes vegetais incompatíveis com a composição do chá de camomila, como talos, ramos e sementes estranhas ao produto.
Esses achados indicam problemas na etapa de seleção e processamento das plantas, o que já seria suficiente para comprometer a segurança do alimento.
Larvas e fragmentos de insetos chamaram atenção
Outro teste realizado pela Anvisa trouxe um resultado ainda mais alarmante. Em uma amostra de 25 gramas do chá, foram encontradas 14 larvas inteiras e 224 fragmentos de insetos.
Para efeito de comparação, a legislação sanitária permite, no máximo, 90 fragmentos de insetos nessa quantidade de produto. O número muito superior ao limite reforçou a constatação de falhas nas boas práticas de fabricação.
Segundo o órgão, esse tipo de contaminação representa risco direto ao consumidor e não atende aos padrões mínimos de qualidade exigidos no país.
Empresa já havia iniciado retirada voluntária
Antes mesmo da decisão oficial, a empresa responsável pelo chá havia começado um recolhimento voluntário do lote. Com a confirmação das irregularidades, a Anvisa formalizou a determinação e ampliou a fiscalização para garantir que o produto seja totalmente retirado de circulação.
Orientações para consumidores e estabelecimentos
A Anvisa recomenda atenção redobrada por parte da população. Quem comprou o produto deve:
- Verificar o número do lote impresso na embalagem;
- Suspender imediatamente o consumo do chá identificado;
- Procurar o atendimento ao consumidor da empresa para informações sobre troca ou reembolso;
- Acionar a vigilância sanitária local em caso de dúvidas.
Já os pontos de venda devem interromper a comercialização e seguir as orientações para devolução ou descarte adequado.
O órgão reforça que a restrição se aplica apenas ao lote 6802956, não afetando outros chás de camomila que estejam dentro das normas sanitárias.