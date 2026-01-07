A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil. A medida consta da Resolução nº 32/2026, publicada nesta quarta-feira (7), e tem caráter preventivo.
Estão incluídos na determinação produtos das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino. Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após a identificação de possível contaminação por cereulide, toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.
A agência informou que o alerta foi comunicado pela própria Nestlé, que iniciou o recolhimento voluntário dos lotes afetados. A ingestão de alimentos contaminados por essa toxina pode causar sintomas como vômitos persistentes, diarreia e sonolência excessiva.
Recall internacional
De acordo com a Nestlé, o recolhimento dos produtos ocorre no Brasil e em outros países. A toxina foi identificada em produtos fabricados com ingrediente proveniente de uma unidade localizada na Holanda, fornecido por um produtor internacional de óleos terceirizados. A partir dessa constatação, a empresa ampliou o recall de forma global.
No Brasil, a comercialização dos lotes listados na resolução da Anvisa permanece suspensa até nova avaliação do órgão regulador.
Orientações a pais e responsáveis
A Anvisa orienta que pais e responsáveis verifiquem o número do lote impresso na embalagem das fórmulas infantis das marcas envolvidas. Caso o produto pertença a um dos lotes recolhidos, o consumo deve ser interrompido imediatamente. Os demais lotes não foram incluídos na medida.
Para devolução ou troca, os consumidores devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Nestlé. Em casos de sintomas como vômitos, diarreia ou sonolência após o consumo, a recomendação é buscar atendimento médico e informar o alimento ingerido, levando a embalagem, se possível.
A íntegra da Resolução nº 32/2026 está disponível para consulta no Diário Oficial da União.
Posicionamento da empresa
Em nota, a Nestlé informou que não há registros confirmados de reações adversas associadas aos produtos incluídos no recall, em nenhuma parte do mundo. A empresa afirmou que consumidores com produtos dos lotes afetados devem suspender o uso e entrar em contato com o atendimento ao consumidor para devolução gratuita e reembolso integral.
Segundo a Nestlé, a empresa está atuando em conjunto com as autoridades competentes. Após a identificação do problema, foi realizada uma apuração interna que apontou falha em um ingrediente fornecido por terceiros. O fornecedor foi comunicado e os procedimentos de controle foram revisados.
Os canais de atendimento disponibilizados são o e-mail falecom@nestle.com.br
e o telefone 0800 761 2500, com funcionamento contínuo.