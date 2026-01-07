De acordo com a Nestlé, o recolhimento dos produtos ocorre no Brasil e em outros países. A toxina foi identificada em produtos fabricados com ingrediente proveniente de uma unidade localizada na Holanda, fornecido por um produtor internacional de óleos terceirizados. A partir dessa constatação, a empresa ampliou o recall de forma global.

No Brasil, a comercialização dos lotes listados na resolução da Anvisa permanece suspensa até nova avaliação do órgão regulador.

Orientações a pais e responsáveis

A Anvisa orienta que pais e responsáveis verifiquem o número do lote impresso na embalagem das fórmulas infantis das marcas envolvidas. Caso o produto pertença a um dos lotes recolhidos, o consumo deve ser interrompido imediatamente. Os demais lotes não foram incluídos na medida.