Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, o valor ainda passará por atualização com a conclusão do levantamento referente ao exercício de 2025, que definirá novas inscrições na dívida. Os débitos inscritos na Dívida Ativa são passíveis de cobrança administrativa e judicial. Como alternativa para regularização, a Prefeitura oferece a possibilidade de parcelamento em até 60 meses, buscando ampliar a recuperação de créditos e reduzir a inadimplência.

A Prefeitura de Piracicaba informou que o valor total da Dívida Ativa do município soma atualmente R$ 3,2 bilhões, montante que reúne débitos de IPTU, ISSQN, ITBI, taxas e contribuições municipais não quitados dentro do prazo legal.

O tema ganha relevância no momento em que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC) 22/2025, que institui o novo Código Tributário do Município. A proposta, de autoria do Executivo, foi aprovada em duas discussões durante reuniões extraordinárias e aguarda agora para sanção do prefeito.

Entre os principais pontos do novo Código está a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), base de cálculo do IPTU, que estava defasada desde 2011. A Prefeitura diz que revisão atende a recomendações do TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo e busca adequar os valores venais dos imóveis à realidade do mercado, corrigindo distorções acumuladas ao longo de mais de uma década.

Durante a tramitação, a proposta gerou debates entre vereadores da base governista e da oposição. Enquanto aliados do Executivo defenderam a atualização como necessária para justiça tributária, parlamentares contrários criticaram a velocidade da tramitação e alertaram para possíveis aumentos expressivos em casos específicos.