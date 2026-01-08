Depois de quatro dias de desespero e buscas intensas, o menino Wanderson Kauã, de 8 anos, foi encontrado com vida nesta quarta-feira (7) em uma área rural de Bacabal, no Maranhão. A criança estava extremamente fraca, desidratada e abatida, após passar dias perdida no meio da mata. Ele e seus irmãos menores sumiram no último domingo (4).

LEIA MAIS

O menino foi localizado por um carroceiro, que se deparou com a criança em situação crítica e acionou o socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram os primeiros atendimentos e levaram Wanderson às pressas para o Hospital Geral de Bacabal, onde ele segue internado. Apesar do estado debilitado, os médicos informaram que o quadro é estável.