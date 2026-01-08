Depois de quatro dias de desespero e buscas intensas, o menino Wanderson Kauã, de 8 anos, foi encontrado com vida nesta quarta-feira (7) em uma área rural de Bacabal, no Maranhão. A criança estava extremamente fraca, desidratada e abatida, após passar dias perdida no meio da mata. Ele e seus irmãos menores sumiram no último domingo (4).
O menino foi localizado por um carroceiro, que se deparou com a criança em situação crítica e acionou o socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram os primeiros atendimentos e levaram Wanderson às pressas para o Hospital Geral de Bacabal, onde ele segue internado. Apesar do estado debilitado, os médicos informaram que o quadro é estável.
Enquanto a cidade comemora o resgate com vida, o clima ainda é de tensão. Os irmãos Ágata Isabelle, de apenas 5 anos, e Allan Michael, de 4, continuam desaparecidos. As buscas foram reforçadas e seguem sem parar, inclusive durante a noite, com bombeiros, polícias Civil e Militar, cães farejadores, helicóptero e drones com sensor de calor.
As três crianças desapareceram no domingo (4), depois de irem brincar em uma área de mata próxima ao quilombo São Sebastião dos Pretos. A família vive dias de angústia, e a polícia tenta reconstruir os últimos passos das crianças.
O caso segue sob investigação, enquanto as equipes correm contra o tempo para encontrar os dois irmãos.