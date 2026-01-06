Formada por músicos da região, a Corrente do Blues é dedicada à difusão do gênero musical surgido no sul dos Estados Unidos, no século XIX, a partir de influências de cantos africanos, spirituals e work songs. No palco, o público poderá apreciar sonoridades clássicas do blues, com instrumentos como guitarra (com slide), piano, harmônica, baixo e bateria. A apresentação ocorre no espaço da Choperia HZB, cervejaria patrocinadora exclusiva da ação, reforçando a proposta do ÁguasCult de ocupar espaços da cidade com experiências culturais acessíveis e integradas ao cotidiano local.

Águas de São Pedro inicia o calendário cultural de 2026 ao som do blues. Nesta sexta-feira (9), a partir das 17h, moradores e turistas poderão acompanhar uma apresentação gratuita da Corrente do Blues, no deck da tradicional Choperia HZB, localizada na Avenida Carlos Mauro, principal via da estância hidromineral. A ação marca a primeira atração do ano promovida pelo ÁguasCult – Festival Cultural de Águas de São Pedro.

Criada em 2014, a Corrente do Blues nasceu como um trio e, ao longo do tempo, transformou-se em um coletivo musical. Atualmente, os shows reúnem cerca de 10 músicos no palco, em formato de jam session, valorizando a improvisação, a troca artística e o fortalecimento dos “elos” que dão nome ao projeto. Entre os integrantes estão músicos com trajetórias ligadas ao blues, rock, soul e R&B, sob a liderança de Mr. Flávio, referência nacional do gênero e ativo na cena musical há décadas.

A atração desta sexta-feira também funciona como um aquecimento para o ÁguasCult 2026, cuja edição de estreia está marcada para os dias 18 a 23 de agosto. Com o tema “Onde a Cultura Vira Experiência”, o festival pretende integrar a comunidade local e municípios da Serra do Itaqueri em uma programação diversa, que une artes, formação cultural e valorização do território. Um dos destaques já anunciados é um tributo especial à escritora Lygia Fagundes Telles, além de ações formativas que antecedem o evento principal.

Com música ao ar livre, entrada gratuita e artistas da região, a apresentação da Corrente do Blues reforça o compromisso do ÁguasCult em democratizar o acesso à cultura e transformar Águas de São Pedro em palco de encontros artísticos ao longo de 2026.