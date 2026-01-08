Homem corta cabelo da mulher com faca em Capivari e acaba preso em Piracicaba

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (7), em Piracicaba (SP), um homem acusado de violência doméstica contra a companheira, crime ocorrido na cidade de Capivari (SP). Durante a agressão, a vítima teve os cabelos cortados com uma faca.

A mulher, de 27 anos, moradora do bairro Moreto, procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Capivari relatando que foi agredida pelo companheiro, de 47 anos, após uma discussão. Segundo o depoimento, além das agressões físicas, o autor utilizou uma faca para cortar seus cabelos.

Facas foram apreendidas na residência