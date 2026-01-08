Homem corta cabelo da mulher com faca em Capivari e acaba preso em Piracicaba
A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (7), em Piracicaba (SP), um homem acusado de violência doméstica contra a companheira, crime ocorrido na cidade de Capivari (SP). Durante a agressão, a vítima teve os cabelos cortados com uma faca.
A mulher, de 27 anos, moradora do bairro Moreto, procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Capivari relatando que foi agredida pelo companheiro, de 47 anos, após uma discussão. Segundo o depoimento, além das agressões físicas, o autor utilizou uma faca para cortar seus cabelos.
Facas foram apreendidas na residência
Com as informações repassadas pela vítima, a equipe da Polícia Civil se deslocou até a residência indicada, onde encontrou grande quantidade de cabelo espalhada pelo chão. No local, também foram apreendidas duas facas que, segundo a investigação, teriam sido utilizadas durante a agressão.
Após diligências, o suspeito foi localizado na cidade de Piracicaba e preso em flagrante. A ação foi coordenada pela delegada Maria Luisa Dalla Bernardina, titular da DDM de Capivari.
Vítima recebeu atendimento médico e solicitou medidas protetivas
A vítima recebeu atendimento médico na Santa Casa de Capivari e solicitou medidas protetivas de urgência. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, e o indiciado será encaminhado para audiência de custódia.