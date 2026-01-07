A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Educação, abriu licitação para a construção do novo prédio da Escola Municipal Valdemar Correr, no bairro Santana. A licitação de número 01/26, na modalidade concorrência eletrônica, foi publicada hoje, 07/01, no Diário Oficial do Município – a abertura das propostas está prevista para as 13h30 do dia 12/02 e a fase de lances começa no mesmo dia, às 14h.

A unidade poderá oferecer 233 vagas em período integral (83 para educação infantil e 150 para ensino fundamental) ou 498 em tempo parcial (186 na educação infantil e 312 no ensino fundamental), conforme a demanda do bairro e região. Atualmente, a escola conta com apenas duas salas e atende 157 alunos.

O projeto contempla 10 salas de aula, sendo cinco salas para o ensino fundamental e cinco para a educação infantil (Berçário 1 e 2, Maternal e Jardim 1 e 2), mais uma sala multiuso que poderá ser usada como Maternal 2, caso haja demanda.