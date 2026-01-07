A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Educação, abriu licitação para a construção do novo prédio da Escola Municipal Valdemar Correr, no bairro Santana. A licitação de número 01/26, na modalidade concorrência eletrônica, foi publicada hoje, 07/01, no Diário Oficial do Município – a abertura das propostas está prevista para as 13h30 do dia 12/02 e a fase de lances começa no mesmo dia, às 14h.
A unidade poderá oferecer 233 vagas em período integral (83 para educação infantil e 150 para ensino fundamental) ou 498 em tempo parcial (186 na educação infantil e 312 no ensino fundamental), conforme a demanda do bairro e região. Atualmente, a escola conta com apenas duas salas e atende 157 alunos.
O projeto contempla 10 salas de aula, sendo cinco salas para o ensino fundamental e cinco para a educação infantil (Berçário 1 e 2, Maternal e Jardim 1 e 2), mais uma sala multiuso que poderá ser usada como Maternal 2, caso haja demanda.
Saiba Mais:
- VÍDEO: Fios caídos rasgam rosto de motociclista em Piracicaba
- Carro capota com crianças e deixa feridos na SP 304 em Piracicaba
Além disso, serão construídas salas dos professores, recepção, secretaria, diretoria, coordenação, sala de leitura, almoxarifado, pátio, refeitório, copa, lavanderia, cozinha, sala de higienização, despensa, sala de material pedagógico, fraldário, sala de amamentação, lactário, depósito, sala de atividades, sanitários, playground, sala de educação física e quadra poliesportiva com vestiários. Toda a estrutura será acessível para pessoas com deficiência (PCDs).
O projeto desenvolvido delimita área de mais de 2.800 metros quadrados. O investimento estimado é de R$ 15.660.147,00 e o critério de julgamento será pelo menor preço global. Os serviços contratados terão prazo de execução de 12 meses a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogados conforme previsto na legislação vigente.