Embora muitos desses recursos já existam em linhas mais sofisticadas, a tendência agora é torná-los mais comuns, acessíveis e automatizados, alterando o padrão de consumo no dia a dia.

O mercado de climatização caminha para uma virada importante a partir de 2026. Impulsionados por ondas de calor mais frequentes, custos elevados de energia e avanço da automação residencial, novos modelos de ar-condicionado passam a disputar espaço com aparelhos tradicionais ao combinar tecnologia inverter, sensores inteligentes e integração digital. A proposta é simples na teoria: resfriar melhor, gastar menos e exigir menos intervenção do usuário.

Uma das principais mudanças está no motor. Diferentemente dos aparelhos convencionais, que operam em ciclos de ligar e desligar, os modelos com tecnologia inverter utilizam um compressor de velocidade variável. Na prática, isso permite que o equipamento reduza a potência quando a temperatura desejada é atingida, mantendo o ambiente estável sem picos de consumo.

Esse funcionamento contínuo explica por que aparelhos inverter apresentam desempenho energético superior, especialmente quando permanecem ligados por várias horas seguidas. Em cenários de uso intenso, como quartos, escritórios e salas comerciais, a diferença no consumo ao longo do ano pode ser significativa.

Sensores que entendem o ambiente

Além do motor mais eficiente, a nova geração aposta em sensores capazes de identificar presença, nível de atividade e padrões de uso. Em vez de responder apenas à temperatura definida no controle remoto, o sistema passa a interpretar o que acontece no cômodo.