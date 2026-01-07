O Brasil encerrou 2025 sob o impacto de um dos anos mais extremos já observados do ponto de vista climático. Episódios de frio intenso, ondas de calor históricas, ciclones, temporais severos e ventos acima do esperado se espalharam por diferentes regiões, ao longo de praticamente todas as estações, evidenciando um padrão de maior instabilidade e risco.

A avaliação faz parte de um balanço climático elaborado a partir do acompanhamento contínuo de sistemas meteorológicos e dos principais eventos registrados no País. O levantamento aponta que os fenômenos deixaram de ser pontuais e passaram a influenciar diretamente o cotidiano da população, além de setores estratégicos como energia, transporte, agronegócio e infraestrutura urbana.

Clima extremo deixa de ser exceção