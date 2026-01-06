A condição registrada no início do ano está associada à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que manteve elevada nebulosidade e volumes de chuva sobre áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Ao mesmo tempo, uma massa de ar frio avançou pelo Sul e por parte do Sudeste, contribuindo para a redução das temperaturas.

Informações de dados meteorológicos indicam que a primeira semana de 2026 foi marcada por queda das temperaturas no centro-sul do Brasil. O cenário, no entanto, deve mudar nos próximos dias, com previsão de elevação gradual do calor em diversas regiões do país.

A mudança no padrão atmosférico deve ocorrer a partir do próximo fim de semana. Entre a sexta-feira (9) e o sábado (10), a previsão aponta para a formação de um ciclone entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, com frente fria associada. O sistema deve se deslocar em direção ao Brasil, com possibilidade de chuvas intensas na Região Sul, em Mato Grosso do Sul e em áreas do Estado de São Paulo.

Antes da chegada da frente fria, os dados meteorológicos indicam a atuação da condição de pré-frontal. Esse período é caracterizado por aumento das temperaturas, redução da umidade do ar e intensificação dos ventos. Nesse contexto, as temperaturas no Sudeste podem ultrapassar os 30 °C em São Paulo no sábado e alcançar até 37 °C no Rio de Janeiro.

Na região de Piracicaba, as temperaturas começam a se elevar no sábado (10), com máximas previstas de até 34 °C. No domingo (11) e na segunda-feira (12), os termômetros podem ultrapassar os 35 °C. A previsão indica que a atuação da massa de ar seco deve permanecer até a terça-feira (13).