Motoristas já podem consultar e pagar o IPVA 2026. As informações do imposto foram liberadas pelo governo estadual às instituições financeiras, dando início ao calendário oficial de cobrança do tributo neste ano.

A liberação ocorre de forma descentralizada: embora os dados estejam disponíveis, cada banco define quando e como o serviço é ofertado aos clientes. Ainda assim, a maioria das instituições autorizadas já permite a consulta e o pagamento por meio de aplicativos, internet banking e plataformas digitais.

Pix se consolida como principal forma de pagamento