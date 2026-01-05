Motoristas já podem consultar e pagar o IPVA 2026. As informações do imposto foram liberadas pelo governo estadual às instituições financeiras, dando início ao calendário oficial de cobrança do tributo neste ano.
A liberação ocorre de forma descentralizada: embora os dados estejam disponíveis, cada banco define quando e como o serviço é ofertado aos clientes. Ainda assim, a maioria das instituições autorizadas já permite a consulta e o pagamento por meio de aplicativos, internet banking e plataformas digitais.
Pix se consolida como principal forma de pagamento
Uma das principais apostas do governo é o pagamento via Pix, considerado o meio preferencial para quitar o IPVA. O QR Code pode ser gerado diretamente no site da Secretaria da Fazenda, permitindo a transação em qualquer banco ou instituição participante do sistema, com confirmação imediata.
O acesso é feito com login Gov.br, bastando informar a placa do veículo para consultar o valor venal, o imposto devido e as opções disponíveis de quitação.
Bancos que já oferecem o serviço
Até o momento, as seguintes instituições confirmaram a liberação do pagamento do IPVA 2026 em seus canais oficiais:
- Banco do Brasil
- Caixa Econômica Federal
- Itaú
- Bradesco
- Santander
- Safra
- Sicoob
- Daycoval
- Banco Mercantil
- Banco Rendimento
Os canais disponíveis variam entre aplicativos, internet banking e plataformas específicas para pessoas físicas ou jurídicas.
Valores tiveram reajuste médio
O IPVA 2026 apresentou reajuste médio de 2,51%, de acordo com a tabela de valores venais elaborada a partir de levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Apesar da atualização, as alíquotas permanecem inalteradas.
- Automóveis de passeio: 4% do valor venal
- Motocicletas, motonetas, ônibus e micro-ônibus: 2%
- Caminhões: 1,5%
- Veículos de locadoras: 1%
Quem optar pelo pagamento integral no primeiro mês garante desconto de 3%.
Calendário do IPVA 2026 para veículos em geral
Para automóveis, motocicletas, ônibus, micro-ônibus, camionetas e caminhonetes, o vencimento da cota única ou da primeira parcela ocorre em janeiro, conforme o final da placa:
Final da placa – 1ª parcela ou cota única – 2ª – 3ª – 4ª
- 1: 12/01 – 12/02 – 12/03 – 12/04
- 2: 13/01 – 13/02 – 13/03 – 13/04
- 3: 14/01 – 14/02 – 14/03 – 14/04
- 4: 15/01 – 15/02 – 15/03 – 15/04
- 5: 16/01 – 16/02 – 16/03 – 16/04
- 6: 19/01 – 19/02 – 19/03 – 19/04
- 7: 20/01 – 20/02 – 20/03 – 20/04
- 8: 21/01 – 21/02 – 21/03 – 21/04
- 9: 22/01 – 22/02 – 22/03 – 22/04
- 0: 23/01 – 23/02 – 23/03 – 23/04
Calendário específico para caminhões
Os caminhões seguem regras próprias. O pagamento antecipado em janeiro também garante 3% de desconto, enquanto a cota única sem abatimento vence em abril. O parcelamento pode ser feito em até cinco vezes, com vencimentos até setembro.
Final da placa – Cota única com desconto – 1ª parcela – Cota única sem desconto – 2ª – 3ª – 4ª – 5ª
- 1: 12/01 – 20/03 – 22/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 – 20/09
- 2: 13/01 – 20/03 – 22/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 – 20/09
- 3: 14/01 – 20/03 – 22/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 – 20/09
- 4: 15/01 – 20/03 – 22/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 – 20/09
- 5: 16/01 – 20/03 – 22/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 – 20/09
- 6: 19/01 – 20/03 – 22/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 – 20/09
- 7: 20/01 – 20/03 – 22/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 – 20/09
- 8: 21/01 – 20/03 – 22/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 – 20/09
- 9: 22/01 – 20/03 – 22/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 – 20/09
- 0: 23/01 – 20/03 – 22/04 – 20/05 – 20/07 – 20/08 – 20/09
Se a data de vencimento cair em dia sem expediente bancário, o pagamento pode ser feito no próximo dia útil. O parcelamento é automaticamente cancelado se houver atraso em qualquer parcela, com exceção da primeira.