O verão no litoral de São Paulo tem sido marcado por um forte esquema de segurança que já fez a diferença para milhares de pessoas. Em pouco mais de um mês, o Corpo de Bombeiros resgatou 1.184 banhistas em situação de risco, resultado direto do reforço de equipes e da intensificação das ações preventivas nas praias mais movimentadas do estado.

Os números fazem parte da Operação Verão Integrada, coordenada pelo Governo de São Paulo, que reúne diferentes áreas para enfrentar os desafios do período de alta temporada, quando o fluxo de turistas cresce de forma significativa.

Resgates e prevenção em ritmo intenso