O verão no litoral de São Paulo tem sido marcado por um forte esquema de segurança que já fez a diferença para milhares de pessoas. Em pouco mais de um mês, o Corpo de Bombeiros resgatou 1.184 banhistas em situação de risco, resultado direto do reforço de equipes e da intensificação das ações preventivas nas praias mais movimentadas do estado.
Os números fazem parte da Operação Verão Integrada, coordenada pelo Governo de São Paulo, que reúne diferentes áreas para enfrentar os desafios do período de alta temporada, quando o fluxo de turistas cresce de forma significativa.
Resgates e prevenção em ritmo intenso
Desde o início de dezembro, os bombeiros atenderam 688 ocorrências nas praias paulistas, muitas delas em áreas conhecidas por correntezas perigosas. Além dos resgates, o foco também esteve na prevenção: até o começo de janeiro, foram realizadas mais de 419 mil abordagens preventivas, com orientações diretas a banhistas para evitar acidentes.
O apoio aéreo também foi decisivo. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, participou de ao menos 20 salvamentos, principalmente em situações de difícil acesso.
Casos que mostram a importância do reforço
Entre os atendimentos recentes, um resgate chamou a atenção na Praia Grande, onde uma criança de 10 anos foi retirada do mar em estado grave. Após manobras de reanimação feitas ainda na areia, a vítima recuperou a respiração e foi levada para atendimento médico.
Já no Guarujá, na Praia do Tombo, uma pessoa ficou presa próxima às pedras após ser levada pela correnteza. Enquanto guarda-vidas atuavam com moto aquática, o helicóptero lançou um puçá, permitindo a retirada segura da vítima.
Efetivo ampliado até março
A Operação Praia Segura, conduzida pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), segue ativa até 31 de março. Ao longo de todo o período, mais de 500 guarda-vidas temporários, além do efetivo regular, permanecem mobilizados para atender emergências no litoral norte e sul.
Segundo a capitã Karoline Burunsizian, o aumento do efetivo é essencial justamente nos dias de maior concentração de pessoas. Ela destaca que o trabalho só é completo quando a população colabora. “O respeito às bandeiras e às orientações das equipes evita tragédias. Muitas ocorrências poderiam ser prevenidas com mais atenção aos alertas”, afirmou.
Queda expressiva nas mortes por afogamento
Um dado que reforça o impacto da operação é a redução no número de óbitos. Até o momento, foram registradas 21 mortes por afogamento nas praias paulistas. No mesmo período da temporada anterior, esse número chegou a 104 vítimas, o que indica uma queda significativa.
Investimentos e estrutura para a alta temporada
A Operação Verão Integrada conta com R$ 55 milhões em investimentos estaduais e envolve segurança pública, saúde, saneamento, mobilidade e Defesa Civil. A expectativa é de que 16,7 milhões de turistas passem pelo litoral paulista neste verão.
Na saúde, os municípios receberam R$ 53,9 milhões para reforçar o atendimento. Já no transporte, a frota das travessias marítimas foi ampliada e as rodovias contam com mais de 1,2 mil agentes e centenas de veículos de apoio. A operação teve início em 20 de dezembro e segue ao longo de toda a temporada.