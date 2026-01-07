O trabalho é uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região , apoiado pela Hyundai e fornecedores do Parque Automotivo, e tendo como parceiras as prefeituras de Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro e Águas de São Pedro e a Albus Dente.

O foco principal do projeto existente há 11 anos, é atender as crianças da rede municipal de ensino. Mas, segundo o presidente do Sindicato, Wagner da Silveira (Juca), a diretoria juntamente com os apoiadores e parceiros do projeto decidiram que em período de férias escolares, os atendimentos podem ser realizados em corporação de segurança e entidades, locais onde os profissionais e acolhidos não tem esse benefício, “A diretoria faz questão de visitar todos os locais onde o trailer está instalado. O projeto é um dos nossos orgulhos, é uma prestação de serviço à comunidade, que transforma sorrisos e modifica a vida”.

O projeto segue nos meses de janeiro e fevereiro em atendimento em entidades filantrópicas, entre elas, a Casa do Bom Menino e o Instituto Gaia. Paralelo a esses atendimentos, a diretoria do Sindicato, os apoiadores e parceiros estão finalizando o planejamento de atendimentos referente ao ano de 2026. “Os locais selecionados para que o projeto exerça o seu papel de cuidar, é também feito em parceria. Porque nós queremos ir nos pontos onde as pessoas têm acesso escasso à saúde bucal. Para isso, é preciso um planejamento cuidadoso para ser eficaz”, afirma Juca.