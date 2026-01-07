A partir deste sábado (10), o Hemonúcleo localizado na Santa Casa de Piracicaba passa a ampliar o atendimento e funcionará todos os sábados, das 7h30 às 12h. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso de doadores e reforçar os estoques de sangue, fundamentais para o atendimento de hospitais e clínicas de Piracicaba e região.

A mudança ocorre em um período considerado delicado para os bancos de sangue. Durante as férias, a quantidade de doações costuma cair, o que pode comprometer o abastecimento. De acordo com o Hemocentro da Unicamp, ao qual o Hemonúcleo é vinculado, há necessidade de todos os tipos sanguíneos, especialmente O-, O+, A+ e A-.

