A partir deste sábado (10), o Hemonúcleo localizado na Santa Casa de Piracicaba passa a ampliar o atendimento e funcionará todos os sábados, das 7h30 às 12h. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso de doadores e reforçar os estoques de sangue, fundamentais para o atendimento de hospitais e clínicas de Piracicaba e região.
A mudança ocorre em um período considerado delicado para os bancos de sangue. Durante as férias, a quantidade de doações costuma cair, o que pode comprometer o abastecimento. De acordo com o Hemocentro da Unicamp, ao qual o Hemonúcleo é vinculado, há necessidade de todos os tipos sanguíneos, especialmente O-, O+, A+ e A-.
O fornecimento contínuo de sangue e hemocomponentes é essencial para garantir o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões em cirurgias, tratamentos oncológicos e situações de emergência. A ampliação do atendimento aos sábados busca minimizar os impactos da queda nas doações comuns nesta época do ano.
Como funciona a doação
No dia da doação, o candidato passa por cadastro mediante apresentação de documento oficial com foto. Em seguida, recebe orientações sobre o procedimento e realiza a pré-triagem, que inclui verificação da pressão arterial, pulso, peso, temperatura e teste de anemia. Após essa etapa, uma entrevista avalia possíveis riscos e contraindicações antes da coleta.
Os hemocomponentes coletados permanecem em quarentena por um período de 24 a 48 horas, até a liberação dos resultados dos exames laboratoriais. Somente após essa etapa o material é disponibilizado para transfusão e compatibilizado com os pacientes.
“O processo de doação leva cerca de 80 minutos e é totalmente seguro, com uso de material descartável”, destaca Luciana Jerusalém, assistente social do Hemonúcleo.
Durante a semana, o Hemonúcleo funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h. O agendamento prévio será obrigatório apenas para as doações realizadas aos sábados e deve ser feito pelo site https://agendamento.hemocentro.unicamp.br. Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização dos responsáveis.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3433-8794 ou pelo site oficial.