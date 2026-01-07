Moradores do bairro Jupiá, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a formação de uma valeta na rua dos Dourados, na altura do número 100. Segundo os relatos, o problema tem se agravado nos últimos dias e causado transtornos a quem utiliza a via.
De acordo com os moradores, a abertura no asfalto aumentou gradualmente, o que tem dificultado o tráfego de veículos, principalmente para motoristas que não conhecem o local. A situação afeta carros, motocicletas e também pedestres que circulam pela região.
Uma motociclista entrou em contato com a redação e informou que sofreu um acidente no trecho no sábado (3). Segundo o relato, a motocicleta sofreu danos e a condutora teve escoriações pelo corpo. Não há informações sobre a necessidade de atendimento médico ou registro de boletim de ocorrência.
Os moradores afirmam que o risco é maior durante a noite, quando a visibilidade é reduzida. Segundo eles, não há placas, cones ou qualquer outro tipo de sinalização que indique a presença da valeta, o que pode surpreender motoristas e aumentar a possibilidade de novos acidentes.
Ainda conforme os relatos, a via é utilizada diariamente por moradores do bairro e por pessoas que a usam como rota alternativa. A falta de manutenção e de sinalização tem gerado preocupação entre os moradores, que solicitam a avaliação do local e a adoção de medidas para evitar novos transtornos.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "O SEMAE Piracicaba e a empresa Mirante informam que uma equipe executará hoje, 07/01, adequação na manta asfáltica no local".