Moradores do bairro Jupiá, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a formação de uma valeta na rua dos Dourados, na altura do número 100. Segundo os relatos, o problema tem se agravado nos últimos dias e causado transtornos a quem utiliza a via.

De acordo com os moradores, a abertura no asfalto aumentou gradualmente, o que tem dificultado o tráfego de veículos, principalmente para motoristas que não conhecem o local. A situação afeta carros, motocicletas e também pedestres que circulam pela região.