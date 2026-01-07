As informações constam em documentos enviados ao ministro André Mendonça e foram divulgadas inicialmente pelo jornal O Estado de S. Paulo. A apuração integra a Operação Sem Desconto, que mira um esquema estruturado para desviar recursos de aposentados e pensionistas.

A Polícia Federal comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que identificou referências ao nome de Fábio Luís Lula da Silva em diferentes etapas da investigação que apura fraudes bilionárias envolvendo descontos indevidos em benefícios do INSS. Apesar das citações, os investigadores ressaltam que, até o momento, não existem elementos que apontem participação direta do filho do presidente nos crimes sob apuração.

De acordo com a PF, o nome de Fábio Luís aparece em três conjuntos distintos de dados analisados ao longo da operação. Entre eles estão depoimentos de investigados, mensagens extraídas de celulares apreendidos e registros de deslocamentos nacionais e internacionais.

Os policiais federais destacam que todas as referências são indiretas, baseadas em falas de terceiros ou em vínculos ainda não comprovados. Por isso, o material segue sob análise detalhada antes de qualquer conclusão.

Suspeita envolve possível elo com empresário investigado

Uma das hipóteses examinadas é a de que Fábio Luís tenha sido citado como possível “sócio oculto” do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como figura central do esquema. Segundo a investigação, essa suposta ligação teria ocorrido por meio da empresária Roberta Luchsinger, amiga pessoal de Lulinha.