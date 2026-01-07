A Polícia Federal comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que identificou referências ao nome de Fábio Luís Lula da Silva em diferentes etapas da investigação que apura fraudes bilionárias envolvendo descontos indevidos em benefícios do INSS. Apesar das citações, os investigadores ressaltam que, até o momento, não existem elementos que apontem participação direta do filho do presidente nos crimes sob apuração.
As informações constam em documentos enviados ao ministro André Mendonça e foram divulgadas inicialmente pelo jornal O Estado de S. Paulo. A apuração integra a Operação Sem Desconto, que mira um esquema estruturado para desviar recursos de aposentados e pensionistas.
Menções surgem em diferentes frentes da investigação
De acordo com a PF, o nome de Fábio Luís aparece em três conjuntos distintos de dados analisados ao longo da operação. Entre eles estão depoimentos de investigados, mensagens extraídas de celulares apreendidos e registros de deslocamentos nacionais e internacionais.
Os policiais federais destacam que todas as referências são indiretas, baseadas em falas de terceiros ou em vínculos ainda não comprovados. Por isso, o material segue sob análise detalhada antes de qualquer conclusão.
Suspeita envolve possível elo com empresário investigado
Uma das hipóteses examinadas é a de que Fábio Luís tenha sido citado como possível “sócio oculto” do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como figura central do esquema. Segundo a investigação, essa suposta ligação teria ocorrido por meio da empresária Roberta Luchsinger, amiga pessoal de Lulinha.
Roberta foi alvo de mandado de busca e apreensão na fase mais recente da operação, deflagrada em dezembro. Conforme a PF, ela manteve um contrato de consultoria com Antônio Camilo, voltado à prospecção de negócios junto ao governo federal, e recebeu cerca de R$ 1,5 milhão.
A defesa da empresária afirma que os contatos se restringiram a projetos embrionários no setor de cannabis medicinal e que nenhuma contratação pública foi efetivada.
Depoimentos citam lobby e repasses não comprovados
Outro ponto analisado pelos investigadores envolve o depoimento do empresário Edson Claro, ex-sócio do Careca do INSS em um empreendimento ligado à cannabis medicinal. Ele relatou ter ouvido que Fábio Luís faria parte do negócio e que Roberta atuaria em articulações junto ao Ministério da Saúde.
O depoimento menciona ainda supostos repasses financeiros, incluindo pagamentos mensais, mas a PF afirma que essas alegações não foram confirmadas por provas documentais ou bancárias.
Viagens e conversas levantam atenção dos investigadores
A PF também avalia registros de viagens realizadas por Fábio Luís e Roberta Luchsinger com passagens emitidas sob o mesmo localizador, o que indica compra conjunta. Entre os deslocamentos estão trajetos frequentes entre São Paulo e Brasília ao longo de 2025 e uma viagem a Lisboa, em 2024, período em que o Careca do INSS buscava expandir negócios para Portugal.
Além disso, mensagens trocadas entre Roberta e Antônio Camilo mencionam pagamentos associados ao “filho do rapaz” e demonstram preocupação com a possibilidade de o nome de Fábio Luís vir a público. Em um dos diálogos, os interlocutores combinam cautela diante de eventuais questionamentos da imprensa.
Defesas negam irregularidades
Em nota, a defesa de Fábio Luís nega qualquer vínculo com o INSS ou com Antônio Camilo Antunes. Os advogados classificam as citações como especulativas e afirmam que a relação com Roberta é estritamente pessoal, sem envolvimento comercial.
A Polícia Federal reforça que é comum, nos meios político e empresarial, que pessoas aleguem proximidade com figuras públicas para tentar obter vantagens, o que exige cautela na análise das declarações.
Antônio Camilo Antunes está preso desde setembro do ano passado, acusado de liderar um esquema de fraudes em benefícios previdenciários e de pagar propina a agentes públicos. Na fase mais recente da operação, o filho dele também foi detido. A PF afirma que as investigações continuam e que todas as menções envolvendo terceiros serão checadas com rigor técnico, sem interferências externas.