Bolsonaro será submetido a tomografia computadorizada, ressonância magnética e eletroencefalograma, exames considerados essenciais para avaliar possíveis consequências neurológicas do episódio ocorrido na madrugada de terça-feira (6).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (7), para a realização de exames neurológicos após sofrer uma queda no local onde cumpre pena, na Superintendência da Polícia Federal. O deslocamento ocorreu por volta das 11h23, em veículo oficial da PF, após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ida ao hospital foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes após um novo pedido apresentado pela defesa, desta vez acompanhado de documentação médica detalhando a necessidade dos exames. Um dia antes, o magistrado havia rejeitado a remoção imediata, alegando que o laudo inicial não indicava urgência clínica.

No despacho desta quarta, Moraes determinou que todo o transporte fosse feito sob escolta policial, de maneira discreta, com acesso ao hospital pelas garagens e vigilância integral durante a permanência do ex-presidente na unidade de saúde.

Mal-estar e queda durante a madrugada

De acordo com médicos que acompanham o caso, Bolsonaro se sentiu mal enquanto dormia e acabou caindo da cama na sala especial onde está custodiado. O cirurgião Claudio Birolini informou que o ex-presidente sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) leve.