O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que ele fosse levado a um hospital particular para a realização de exames médicos. A decisão ocorre após Bolsonaro relatar um mal-estar seguido de queda durante a madrugada desta terça-feira (6), enquanto cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Apesar da negativa inicial, os advogados do ex-presidente voltaram a acionar o STF e apresentaram uma lista detalhada de exames, solicitando que os procedimentos sejam realizados com urgência em ambiente hospitalar especializado. Moraes, por sua vez, determinou que a defesa esclareça se há possibilidade de execução dos exames dentro da estrutura do sistema penitenciário antes de autorizar qualquer remoção externa.

Queda e atendimento médico