Iniciativa oferece qualificação on-line com certificação para pessoas a partir de 60 anos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, abriu as inscrições para cursos gratuitos voltados a pessoas com 60 anos ou mais, por meio do Programa Trampolim 60+.

As inscrições seguem abertas até 13 de janeiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do programa. As aulas serão ministradas de forma on-line, com vagas disponíveis para participantes de todo o Estado de São Paulo.