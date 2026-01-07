Iniciativa oferece qualificação on-line com certificação para pessoas a partir de 60 anos
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, abriu as inscrições para cursos gratuitos voltados a pessoas com 60 anos ou mais, por meio do Programa Trampolim 60+.
As inscrições seguem abertas até 13 de janeiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do programa. As aulas serão ministradas de forma on-line, com vagas disponíveis para participantes de todo o Estado de São Paulo.
Cursos e certificação
Os cursos são gratuitos, contam com certificação e foram desenvolvidos especialmente para o público sênior, com foco em inclusão digital e qualificação profissional. Estão disponíveis as seguintes formações:
Gestão de Pequenos Negócios com inclusão digital;
Assistente Administrativo com inclusão digital;
Recepção e Atendimento com inclusão digital;
Técnicas de Vendas com inclusão digital;
Marketing Digital na Prática;
Agentes de Viagens e Turismo com inclusão digital.
O início das aulas está previsto para o dia 20 de janeiro de 2026.
Objetivo do programa
De acordo com o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro, a iniciativa busca transformar o cenário da longevidade no Estado, criando condições para que a população idosa permaneça ativa, produtiva e integrada ao mercado de trabalho.
“O programa amplia o alcance do Portal Trampolim, que já atua na conexão entre empregadores, trabalhadores e municípios, agora com um eixo dedicado exclusivamente ao público sênior”, destacou o secretário.
Como se inscrever