EDUCAÇÃO

Programa abre cursos gratuitos para quem tem mais de 60 anos

Por Gabriele C. Sanches | Governo do estado
| Tempo de leitura: 1 min
Banco de imagem

Iniciativa oferece qualificação on-line com certificação para pessoas a partir de 60 anos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, abriu as inscrições para cursos gratuitos voltados a pessoas com 60 anos ou mais, por meio do Programa Trampolim 60+.

As inscrições seguem abertas até 13 de janeiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do programa. As aulas serão ministradas de forma on-line, com vagas disponíveis para participantes de todo o Estado de São Paulo.

Cursos e certificação

Os cursos são gratuitos, contam com certificação e foram desenvolvidos especialmente para o público sênior, com foco em inclusão digital e qualificação profissional. Estão disponíveis as seguintes formações:

Gestão de Pequenos Negócios com inclusão digital;

Assistente Administrativo com inclusão digital;

Recepção e Atendimento com inclusão digital;

Técnicas de Vendas com inclusão digital;

Marketing Digital na Prática;

Agentes de Viagens e Turismo com inclusão digital.

O início das aulas está previsto para o dia 20 de janeiro de 2026.

Objetivo do programa

De acordo com o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro, a iniciativa busca transformar o cenário da longevidade no Estado, criando condições para que a população idosa permaneça ativa, produtiva e integrada ao mercado de trabalho.

“O programa amplia o alcance do Portal Trampolim, que já atua na conexão entre empregadores, trabalhadores e municípios, agora com um eixo dedicado exclusivamente ao público sênior”, destacou o secretário.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas pelo site:
Programa Trampolim 60 inscrições

