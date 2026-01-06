Piracicaba segue com inscrições abertas para cursos gratuitos voltados a pessoas com mais de 60 anos de idade. A iniciativa faz parte do programa Trampolim 60+, do Governo do Estado de São Paulo, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.

Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de janeiro de 2026, por meio do site oficial do programa. As aulas serão realizadas de forma online, com vagas disponíveis para participantes de todo o Estado de São Paulo. O início das atividades está previsto para 20 de janeiro de 2026.

VEJA MAIS: