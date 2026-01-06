A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) está com inscrições abertas, até o dia 16 de janeiro, para a quarta turma do Projeto Pescar. O programa socioprofissionalizante é gratuito, voltado a jovens de 14 a 19 anos, e terá início em março de 2026, com término previsto para fevereiro de 2027.
Com foco no desenvolvimento integral dos participantes, a iniciativa combina formação para o mercado de trabalho com conteúdos voltados à cidadania e à vida em sociedade. As aulas e vivências acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e os jovens contam com alimentação, transporte e uniforme durante todo o período do curso.
Formação além da sala de aula
Mais do que preparar para o primeiro emprego, o Projeto Pescar estimula a iniciativa, a responsabilidade e o convívio em grupo. As atividades propõem reflexões sobre valores, atitudes e escolhas, aproximando teoria e prática de forma concreta e significativa.
Na Acipi, o programa é desenvolvido desde 2021 e se consolidou como uma iniciativa voltada ao acolhimento de jovens em situação de vulnerabilidade social. A carga horária total é de 960 horas, com conteúdos como educação financeira, marketing, sustentabilidade, matemática e funções do comércio, além de vivências que incentivam o autoconhecimento, o trabalho em equipe e o desenvolvimento pessoal.
Compromisso com o futuro dos jovens
Para a entidade, o Projeto Pescar representa um compromisso com a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro. A proposta conecta os participantes ao ambiente empresarial e aos valores que sustentam a vida em sociedade, oferecendo uma experiência que vai além do ensino tradicional.
O formato das aulas no período da manhã permite que os jovens conciliem a participação no programa com os estudos do ensino médio, garantindo a permanência escolar e o aproveitamento completo da formação.
Parceria com impacto social
O Projeto Pescar é realizado em parceria com a Fundação Projeto Pescar, organização que atua há mais de 40 anos na inclusão social e profissional de jovens em todo o país. Ao longo desse período, dezenas de participantes formados pela iniciativa em Piracicaba seguiram novos caminhos com mais autonomia, confiança e propósito.
As inscrições devem ser feitas por este link ou pela bio do Instagram da Acipi, @acipiracicaba.
SERVIÇO
Projeto Pescar Acipi 2026 – Inscrições gratuitas
- Prazo: até 16/01/2026
- Público: jovens de 14 a 19 anos
- Requisitos: estar matriculado e frequentando a escola (exceto quem já concluiu o Ensino Médio)
- Benefícios: alimentação, transporte e uniforme