Com foco no desenvolvimento integral dos participantes, a iniciativa combina formação para o mercado de trabalho com conteúdos voltados à cidadania e à vida em sociedade. As aulas e vivências acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e os jovens contam com alimentação, transporte e uniforme durante todo o período do curso.

A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) está com inscrições abertas, até o dia 16 de janeiro, para a quarta turma do Projeto Pescar. O programa socioprofissionalizante é gratuito, voltado a jovens de 14 a 19 anos, e terá início em março de 2026, com término previsto para fevereiro de 2027.

Mais do que preparar para o primeiro emprego, o Projeto Pescar estimula a iniciativa, a responsabilidade e o convívio em grupo. As atividades propõem reflexões sobre valores, atitudes e escolhas, aproximando teoria e prática de forma concreta e significativa.

Na Acipi, o programa é desenvolvido desde 2021 e se consolidou como uma iniciativa voltada ao acolhimento de jovens em situação de vulnerabilidade social. A carga horária total é de 960 horas, com conteúdos como educação financeira, marketing, sustentabilidade, matemática e funções do comércio, além de vivências que incentivam o autoconhecimento, o trabalho em equipe e o desenvolvimento pessoal.

Compromisso com o futuro dos jovens

Para a entidade, o Projeto Pescar representa um compromisso com a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro. A proposta conecta os participantes ao ambiente empresarial e aos valores que sustentam a vida em sociedade, oferecendo uma experiência que vai além do ensino tradicional.