06 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VEJA COMO PARTICIPAR

Acipi abre inscrições para curso gratuito do Projeto Pescar

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) está com inscrições abertas, até o dia 16 de janeiro, para a quarta turma do Projeto Pescar. O programa socioprofissionalizante é gratuito, voltado a jovens de 14 a 19 anos, e terá início em março de 2026, com término previsto para fevereiro de 2027.

Com foco no desenvolvimento integral dos participantes, a iniciativa combina formação para o mercado de trabalho com conteúdos voltados à cidadania e à vida em sociedade. As aulas e vivências acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e os jovens contam com alimentação, transporte e uniforme durante todo o período do curso.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Formação além da sala de aula

Mais do que preparar para o primeiro emprego, o Projeto Pescar estimula a iniciativa, a responsabilidade e o convívio em grupo. As atividades propõem reflexões sobre valores, atitudes e escolhas, aproximando teoria e prática de forma concreta e significativa.

Na Acipi, o programa é desenvolvido desde 2021 e se consolidou como uma iniciativa voltada ao acolhimento de jovens em situação de vulnerabilidade social. A carga horária total é de 960 horas, com conteúdos como educação financeira, marketing, sustentabilidade, matemática e funções do comércio, além de vivências que incentivam o autoconhecimento, o trabalho em equipe e o desenvolvimento pessoal.

Compromisso com o futuro dos jovens

Para a entidade, o Projeto Pescar representa um compromisso com a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro. A proposta conecta os participantes ao ambiente empresarial e aos valores que sustentam a vida em sociedade, oferecendo uma experiência que vai além do ensino tradicional.

O formato das aulas no período da manhã permite que os jovens conciliem a participação no programa com os estudos do ensino médio, garantindo a permanência escolar e o aproveitamento completo da formação.

Parceria com impacto social

O Projeto Pescar é realizado em parceria com a Fundação Projeto Pescar, organização que atua há mais de 40 anos na inclusão social e profissional de jovens em todo o país. Ao longo desse período, dezenas de participantes formados pela iniciativa em Piracicaba seguiram novos caminhos com mais autonomia, confiança e propósito.

As inscrições devem ser feitas por este link ou pela bio do Instagram da Acipi, @acipiracicaba.

SERVIÇO

Projeto Pescar Acipi 2026 – Inscrições gratuitas

  • Prazo: até 16/01/2026
  • Público: jovens de 14 a 19 anos
  • Requisitos: estar matriculado e frequentando a escola (exceto quem já concluiu o Ensino Médio)
  • Benefícios: alimentação, transporte e uniforme

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários