Uma briga que deveria ficar entre quatro paredes saiu totalmente do controle e terminou na delegacia, escancarando mais um retrato preocupante da violência doméstica e familiar em Piracicaba. Na noite desta segunda-feira (5), no bairro Água Branca, um desentendimento entre ex-cunhados virou ameaça pesada e registro policial.
Segundo o boletim de ocorrência, a confusão teve início por causa de uma discussão envolvendo a irmã do autor. O que começou como troca de acusações rapidamente ganhou intensidade. O tom subiu, os ânimos ferveram e, por volta das 22h, dentro da residência da vítima, a situação explodiu de vez. Palavras duras, ameaças sérias e medo real.
Sentindo-se intimidada e temendo que a situação pudesse evoluir para algo ainda mais grave, a vítima deixou a casa às pressas e foi direto ao plantão policial. O caso foi registrado com base no artigo 147 do Código Penal, que trata do crime de ameaça. Apesar da gravidade, ninguém foi preso no momento. O caso agora segue para investigação na delegacia responsável pela área.
Na polícia, a vítima foi orientada sobre o prazo legal de até seis meses para representar criminalmente contra o autor — procedimento padrão.