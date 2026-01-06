De acordo com a Anvisa, a pomada Inkdraw Aftercare não possui registro nem notificação junto ao órgão, exigências obrigatórias para produtos desse tipo. A situação se agrava pelo fato de o fabricante não constar nos cadastros oficiais da agência reguladora, o que impossibilita qualquer fiscalização sobre a origem, composição e segurança do item.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de uma pomada cicatrizante indicada para cuidados após tatuagem, após identificar falhas graves no cumprimento das normas sanitárias brasileiras. A decisão inclui a proibição total de fabricação, venda, distribuição, importação, divulgação e uso do produto em todo o país.

A determinação, publicada na última sexta-feira (2), prevê também a apreensão de todas as unidades encontradas no mercado. Com isso, o produto não pode mais ser utilizado nem mesmo em estúdios de tatuagem ou ambientes profissionais, independentemente da finalidade.

Especialistas em vigilância sanitária alertam que o uso de cosméticos ou pomadas sem autorização pode representar riscos à saúde, especialmente em procedimentos que envolvem ferimentos na pele, como a tatuagem. A ausência de registro impede a verificação de critérios como eficácia, segurança e controle de qualidade.

A Anvisa reforça que consumidores e profissionais devem sempre verificar se produtos dermatológicos e cicatrizantes possuem autorização oficial antes da compra ou uso. A consulta pode ser feita diretamente no site do órgão.