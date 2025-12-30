O café segue firme como um dos símbolos da rotina brasileira, presente em quase todos os lares do país. Ainda assim, 2025 foi um ano de atenção redobrada para consumidores do chamado “pretinho básico”. Ao longo dos últimos meses, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão e o recolhimento de 10 marcas ou lotes específicos de café e bebidas com sabor café, após identificar irregularidades que vão de fraude econômica a riscos à saúde.

A ofensiva do órgão reforça um movimento de combate a práticas ilegais na cadeia produtiva e reacende o debate sobre qualidade, rotulagem e segurança alimentar.

Fiscalização mais rígida e foco na saúde pública