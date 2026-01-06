06 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SAÚDE

AVC pode ser evitado; VEJA hábitos que reduzem os riscos em 80%

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik

O acidente vascular cerebral (AVC) permanece entre as principais causas de morte e incapacidade no Brasil e no mundo. Apesar da gravidade do quadro, especialistas em saúde cerebral reforçam que a maioria dos casos pode ser evitada com medidas preventivas adotadas ao longo da vida. Estudos indicam que mais de 80% dos episódios estão associados a fatores modificáveis, ligados principalmente ao estilo de vida e ao controle de doenças crônicas.

O AVC acontece quando o fluxo de sangue para uma região do cérebro é interrompido ou reduzido, comprometendo o funcionamento das células cerebrais. Por se tratar de um órgão essencial para o sistema nervoso, as consequências podem ser severas, com impactos permanentes na mobilidade, na comunicação e na autonomia do paciente.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Prevenção começa antes dos sintomas

Especialistas alertam que o AVC costuma se desenvolver de forma silenciosa. Em muitos casos, não há sinais prévios, o que reforça a importância da prevenção contínua, mesmo entre pessoas que se consideram saudáveis. A adoção de hábitos equilibrados é apontada como uma das estratégias mais eficazes para reduzir o risco.

Manter uma rotina de atividade física, priorizar uma alimentação variada e nutritiva, dormir bem, controlar o estresse e evitar o tabagismo estão entre as medidas com maior impacto comprovado. Essas práticas ajudam a proteger o sistema cardiovascular e cerebral, reduzindo significativamente a chance de um evento grave.

Monitoramento da saúde é essencial

Além das mudanças no cotidiano, o acompanhamento médico regular é considerado fundamental. Condições como hipertensão, diabetes e alterações nos níveis de colesterol estão entre os principais fatores de risco para o AVC e, muitas vezes, não apresentam sintomas evidentes.

Consultas periódicas permitem identificar esses problemas de forma precoce, ajustar tratamentos, solicitar exames preventivos e avaliar o risco global ao longo do tempo. A prevenção, segundo especialistas, depende mais de um cuidado constante do que de ações isoladas.

Abordagem integrada aumenta a eficácia

Especialistas também destacam que manter mudanças de hábitos no longo prazo pode ser desafiador. Por isso, estratégias que envolvem uma abordagem multidisciplinar tendem a apresentar melhores resultados. O acompanhamento combinado de diferentes áreas da saúde contribui para maior adesão às orientações e para a consolidação de um estilo de vida mais saudável.

Nutrição adequada, prática de exercícios orientados, suporte de enfermagem e atenção à saúde emocional fazem parte desse cuidado integrado. Quanto mais cedo essas medidas são incorporadas, maiores são os benefícios ao longo da vida e menores os riscos de complicações futuras.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários