O acidente vascular cerebral (AVC) permanece entre as principais causas de morte e incapacidade no Brasil e no mundo. Apesar da gravidade do quadro, especialistas em saúde cerebral reforçam que a maioria dos casos pode ser evitada com medidas preventivas adotadas ao longo da vida. Estudos indicam que mais de 80% dos episódios estão associados a fatores modificáveis, ligados principalmente ao estilo de vida e ao controle de doenças crônicas.

O AVC acontece quando o fluxo de sangue para uma região do cérebro é interrompido ou reduzido, comprometendo o funcionamento das células cerebrais. Por se tratar de um órgão essencial para o sistema nervoso, as consequências podem ser severas, com impactos permanentes na mobilidade, na comunicação e na autonomia do paciente.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Prevenção começa antes dos sintomas