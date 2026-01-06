O uso de aparelhos conhecidos como Gato Net voltou ao centro do debate no Congresso Nacional. Um projeto de lei em tramitação pretende ampliar o rigor contra a pirataria de TV por assinatura e atingir não apenas quem vende ou distribui o sinal ilegal, mas também quem utiliza o serviço de forma consciente. A proposta busca atualizar a legislação para acompanhar a evolução desse tipo de crime, que hoje opera de maneira organizada, com redes de comercialização, suporte técnico clandestino e alcance nacional.

Cerco mais amplo à pirataria

Atualmente, a lei brasileira já considera crime a captação não autorizada de sinais de TV paga. Na prática, porém, as punições recaem principalmente sobre vendedores e distribuidores, enquanto o consumidor final raramente sofre consequências diretas.