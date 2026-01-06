06 de janeiro de 2026
Salário mínimo 2026: VEJA quando o novo valor cai na sua conta

Por Bia Xavier - JP
| Tempo de leitura: 2 min
O salário mínimo de 2026 já está em vigor e começa a refletir diretamente no bolso de quem recebe o piso nacional. O novo valor passou de R$ 1.518 para R$ 1.621, resultado de um reajuste de 6,79%, confirmado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento em dezembro.

A mudança afeta não apenas trabalhadores da iniciativa privada, mas também aposentadorias, pensões, benefícios sociais e contratos atrelados ao piso nacional.

Quando o novo valor começa a ser pago

Apesar de já estar valendo, o impacto prático aparece no primeiro pagamento do ano. Isso porque, na maioria dos casos, os salários referentes ao mês de janeiro são depositados apenas em fevereiro. Assim, quem ganha um salário mínimo deve ver o valor de R$ 1.621 na folha de pagamento do início do próximo mês.

Como foi calculado o reajuste

O aumento considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado até novembro, que chegou a 4,18% em 12 meses. Em novembro, o indicador teve variação de 0,03%. Além da reposição inflacionária, o cálculo inclui um ganho real, embora limitado pelas regras do novo arcabouço fiscal.

Impacto na economia

Segundo estimativas oficiais, o novo salário mínimo deve injetar cerca de R$ 81,7 bilhões na economia ao longo do ano. O valor considera efeitos diretos sobre renda, consumo e arrecadação, mesmo em um cenário de maior controle fiscal.

Quem é mais afetado pelo aumento

O reajuste do piso nacional influencia diretamente:

  • Trabalhadores que recebem um salário mínimo;
  • Aposentados e pensionistas do INSS;
  • Beneficiários de programas sociais vinculados ao piso;
  • Categorias com acordos coletivos baseados no mínimo.

O que muda para o trabalhador

Na prática, o novo valor representa um reforço mensal no orçamento, ainda que parte do ganho seja absorvida pelo custo de vida. Para milhões de brasileiros, o salário mínimo segue sendo referência central de renda e poder de compra.

