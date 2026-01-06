A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) prorrogou o prazo de inscrições para o processo Vagas Olímpicas Unicamp 2026. Agora, os interessados têm até o dia 12 de janeiro, às 17 horas, para se inscrever gratuitamente por meio da página da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest). Ao todo, são oferecidas 133 vagas, distribuídas em 37 opções de cursos de graduação. A principal novidade desta edição é a inclusão do curso de Nutrição, em período integral, que passa a oferecer duas vagas no processo seletivo.

Podem se inscrever estudantes de escolas públicas e privadas que tenham sido medalhistas ou obtido ótimo desempenho em alguma das 28 olimpíadas e competições de conhecimento do ensino médio aceitas pela Unicamp. A relação completa está disponível no Edital e no site da Comvest. Os candidatos podem escolher até dois cursos, como 1ª e 2ª opção, e deverão anexar, no momento da inscrição, os documentos comprobatórios da premiação ou participação em olimpíadas ou competições acadêmicas — sendo permitido o envio de até dois documentos, um para cada opção de curso.