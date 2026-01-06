A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) prorrogou o prazo de inscrições para o processo Vagas Olímpicas Unicamp 2026. Agora, os interessados têm até o dia 12 de janeiro, às 17 horas, para se inscrever gratuitamente por meio da página da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest). Ao todo, são oferecidas 133 vagas, distribuídas em 37 opções de cursos de graduação. A principal novidade desta edição é a inclusão do curso de Nutrição, em período integral, que passa a oferecer duas vagas no processo seletivo.
Podem se inscrever estudantes de escolas públicas e privadas que tenham sido medalhistas ou obtido ótimo desempenho em alguma das 28 olimpíadas e competições de conhecimento do ensino médio aceitas pela Unicamp. A relação completa está disponível no Edital e no site da Comvest. Os candidatos podem escolher até dois cursos, como 1ª e 2ª opção, e deverão anexar, no momento da inscrição, os documentos comprobatórios da premiação ou participação em olimpíadas ou competições acadêmicas — sendo permitido o envio de até dois documentos, um para cada opção de curso.
São aceitas premiações obtidas em competições realizadas nos anos de 2024 e 2025. Entre as olimpíadas nacionais e internacionais consideradas estão a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública (OBFEP), Olimpíada Nacional de Astronomia e Astronáutica (ONAA), Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB), além de competições internacionais como a International Chemistry Olympiad e a International Olympiad in Informatics.
Nesta edição, duas novas competições foram incluídas: a Olimpíada Brasileira de Ciências (OBC) e as Paralimpíadas Escolares (PE).
Como funciona a classificação
A classificação dos candidatos é feita por curso, em ordem decrescente da pontuação obtida na olimpíada ou competição de conhecimento, considerando inicialmente a 1ª opção escolhida. Caso ainda restem vagas, passam a ser convocados os candidatos que indicaram o curso como 2ª opção, respeitando a mesma ordem de pontuação.
A convocação para matrícula poderá ocorrer em até cinco chamadas por curso, conforme o calendário oficial do processo. Todas as matrículas serão realizadas de forma online, pela página da Comvest, seguindo as datas do Vestibular Unicamp 2026.
A 1ª chamada será divulgada no dia 23 de janeiro de 2026, com matrículas previstas para os dias 26 e 27 de janeiro.
Calendário Vagas Olímpicas Unicamp 2026
Inscrições e pagamento da taxa: de 1º/12/2025 a 12/1/2026
Deferimento das inscrições: 13/1/2026
Prazo para recurso: 13 e 14/1/2026
Relação de candidatos habilitados: 16/1/2025
Divulgação dos aprovados em 1ª chamada: 23/1/2026
Matrícula virtual da 1ª chamada: 26 e 27/1/2026
Divulgação dos aprovados em 2ª chamada: 2/2/2026
Matrícula virtual da 2ª chamada: 3 e 4/2/2026
Divulgação dos aprovados em 3ª chamada: 9/2/2026
Matrícula virtual da 3ª chamada: 10/2/2026
Declaração de Interesse por Vagas (online): 10 e 11/2/2026
Divulgação dos aprovados em 4ª chamada: 23/2/2026
Matrícula virtual da 4ª chamada: 24/2/2026
Confirmação de matrícula dos ingressantes: 25/2/2026
Divulgação dos aprovados em 5ª chamada: 2/3/2026
Matrícula virtual da 5ª chamada: 3/3/2026