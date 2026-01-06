A partir de 2026, o Imposto de Renda no Brasil entra em uma nova fase. Sancionada no fim de 2025, a Reforma do IR redefine regras centrais da tributação, amplia a faixa de isenção, institui um imposto mínimo para pessoas físicas e acaba com a histórica isenção sobre lucros e dividendos. As mudanças atingem diretamente trabalhadores, famílias, empresários e investidores.

Isenção maior muda o bolso do trabalhador

Uma das principais novidades da Lei nº 15.270/2025 é a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. Com a nova regra, quem recebe até R$ 5 mil por mês deixa de pagar o tributo, o que representa um alívio significativo no orçamento anual.