A resposta é direta: não, desde que o veículo esteja em boas condições de manutenção. A seguir, entenda como funciona o motor flex, quais efeitos a mistura pode causar no uso diário e quando é preciso atenção redobrada.

Misturar etanol e gasolina no tanque é uma prática frequente entre motoristas brasileiros, seja por economia, conveniência ou simples falta de opção no posto. Ainda assim, a dúvida persiste: essa combinação pode causar danos ao motor flex ao longo do tempo?

Os veículos flex vendidos no Brasil são projetados justamente para lidar com gasolina, etanol ou qualquer proporção entre os dois. O sistema de injeção eletrônica identifica automaticamente a composição do combustível presente no tanque e ajusta a queima para garantir funcionamento adequado.

Na prática, isso significa que abastecer com metade de gasolina e metade de etanol não compromete o motor nem reduz sua vida útil. O ajuste é feito de forma automática, sem que o motorista precise alterar qualquer configuração.

Tecnologia que se adapta em tempo real

Sensores espalhados pelo sistema monitoram a proporção dos combustíveis e corrigem parâmetros como tempo de ignição e volume de injeção. Essa leitura acontece constantemente, inclusive quando o motorista alterna o tipo de abastecimento de um tanque para outro.