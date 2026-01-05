Uma tarde de pânico e tensão extrema marcou o domingo (4) na Fazenda Tamandupá, em Piracicaba. Um caso de violência doméstica escalou para uma situação explosiva envolvendo ameaças, disparo de arma de fogo e porte ilegal, mobilizando a Polícia Militar e deixando moradores em estado de choque.
As equipes foram acionadas após denúncias de que uma mulher estaria sendo ameaçada por um familiar armado. Ao chegarem ao local, os policiais receberam a informação mais grave: no dia anterior, o suspeito teria efetuado um disparo para o alto, numa clara demonstração de intimidação, espalhando medo entre todos que estavam na propriedade.
Durante a abordagem inicial, o homem tentou despistar os policiais e negou possuir qualquer arma. No entanto, a farsa começou a ruir durante a vistoria no imóvel. Os PMs localizaram 25 munições intactas de calibre .38, o que elevou ainda mais o nível de alerta da ocorrência.
Visivelmente nervoso e pressionado pelas evidências, o suspeito acabou confessando que escondia um revólver. A arma, um calibre .38, foi encontrada no local indicado, confirmando o risco real que rondava a família e a comunidade.
Diante da gravidade dos fatos, o homem recebeu voz de prisão imediata e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A autoridade policial ratificou a prisão, e o acusado permaneceu detido, à disposição da Justiça.
Ele responderá por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma, ameaça e violência doméstica, crimes que poderiam ter terminado em tragédia.