Uma tarde de pânico e tensão extrema marcou o domingo (4) na Fazenda Tamandupá, em Piracicaba. Um caso de violência doméstica escalou para uma situação explosiva envolvendo ameaças, disparo de arma de fogo e porte ilegal, mobilizando a Polícia Militar e deixando moradores em estado de choque.

As equipes foram acionadas após denúncias de que uma mulher estaria sendo ameaçada por um familiar armado. Ao chegarem ao local, os policiais receberam a informação mais grave: no dia anterior, o suspeito teria efetuado um disparo para o alto, numa clara demonstração de intimidação, espalhando medo entre todos que estavam na propriedade.