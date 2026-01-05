05 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
MORTE BRUTAL

VÍDEO: PM morto por motos em blitz é da região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 2 min
O jovem policial deixou esposa a grávida e demais familiares.
  A morte do soldado Lucas Lopes Bernardo, de apenas 27 anos, caiu como uma bomba em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. O jovem policial militar, que deixou a esposa grávida, morreu de forma trágica e violenta durante uma blitz neste domingo (4), na zona norte de São Paulo. A ocorrência chocou colegas de farda e mergulhou a região em luto profundo.

LEIA MAIS

Lucas atuava em uma fiscalização de trânsito na avenida Inajar de Souza, no bairro Jardim Peri, quando um grupo de motociclistas passou pelo bloqueio em alta velocidade, ignorando completamente a ordem de parada. Determinado a cumprir a missão, o PM tentou conter a fuga a pé e escorregou. Em segundos, a tragédia se consumou.

O soldado foi violentamente atropelado por duas motocicletas. Uma delas passou por cima de suas pernas e, logo em seguida, outra atingiu sua cabeça com extrema força. Mesmo diante da gravidade do impacto, os condutores fugiram sem prestar socorro, abandonando o policial caído no asfalto.

Lucas ainda foi socorrido com vida e levado às pressas ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas o quadro era crítico. Ele sofreu fratura craniana, hemorragia interna e não resistiu, morrendo após uma parada cardiorrespiratória poucas horas depois.

A notícia se espalhou rapidamente em Rio Claro, onde o policial mantinha vínculos familiares e afetivos. Amigos descrevem Lucas como um jovem dedicado, trabalhador e apaixonado pela farda, que sonhava em construir uma família. Ele deixa esposa grávida e dois enteados, o que torna a perda ainda mais dolorosa.

O caso foi registrado como homicídio no 72º Distrito Policial (Vila Penteado). A Polícia Civil trabalha para identificar os motociclistas por meio de imagens de câmeras de segurança, além de laudos do IML e do Instituto de Criminalística.

Em nota oficial, a Polícia Militar lamentou profundamente a morte do soldado, destacando seu comprometimento com a segurança pública e sua atuação exemplar. O velório ocorreu no Cemitério do Araçá, e o sepultamento foi realizado no mausoléu da PM, espaço reservado a policiais que perdem a vida em serviço.

