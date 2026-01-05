Lucas atuava em uma fiscalização de trânsito na avenida Inajar de Souza, no bairro Jardim Peri, quando um grupo de motociclistas passou pelo bloqueio em alta velocidade, ignorando completamente a ordem de parada. Determinado a cumprir a missão, o PM tentou conter a fuga a pé e escorregou. Em segundos, a tragédia se consumou.

A morte do soldado Lucas Lopes Bernardo, de apenas 27 anos, caiu como uma bomba em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. O jovem policial militar, que deixou a esposa grávida, morreu de forma trágica e violenta durante uma blitz neste domingo (4), na zona norte de São Paulo. A ocorrência chocou colegas de farda e mergulhou a região em luto profundo.

O soldado foi violentamente atropelado por duas motocicletas. Uma delas passou por cima de suas pernas e, logo em seguida, outra atingiu sua cabeça com extrema força. Mesmo diante da gravidade do impacto, os condutores fugiram sem prestar socorro, abandonando o policial caído no asfalto.

Lucas ainda foi socorrido com vida e levado às pressas ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas o quadro era crítico. Ele sofreu fratura craniana, hemorragia interna e não resistiu, morrendo após uma parada cardiorrespiratória poucas horas depois.

A notícia se espalhou rapidamente em Rio Claro, onde o policial mantinha vínculos familiares e afetivos. Amigos descrevem Lucas como um jovem dedicado, trabalhador e apaixonado pela farda, que sonhava em construir uma família. Ele deixa esposa grávida e dois enteados, o que torna a perda ainda mais dolorosa.