Usuários de aplicativos de localização foram surpreendidos nesta segunda-feira (05) ao buscar o endereço da Polícia Federal em Brasília. Ao lado da instituição, passou a aparecer nos mapas um local com o nome “Recanto do Broxa Soluçante”, o que rapidamente gerou curiosidade, compartilhamentos e comentários nas redes sociais.
A nomenclatura apareceu tanto no Google Maps quanto no aplicativo de transporte Uber, sendo classificada como um “albergue”. A inclusão do nome chamou atenção por surgir em uma área sensível da capital federal e por carregar um tom claramente provocativo.
Referência política impulsiona repercussão
O termo utilizado faz referência pejorativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso desde 22 de novembro na Superintendência da Polícia Federal. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. A associação do nome com o momento político ajudou a impulsionar a viralização do local nos aplicativos e ampliou o debate entre apoiadores e críticos do ex-presidente.
Apesar de aparecer próximo à Polícia Federal nos mapas, o ponto indicado está localizado a cerca de 7 quilômetros da unidade onde Bolsonaro cumpre pena. A sede da PF fica na Asa Norte, enquanto a Superintendência responsável pela custódia do ex-presidente está na Asa Sul de Brasília.