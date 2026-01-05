Usuários de aplicativos de localização foram surpreendidos nesta segunda-feira (05) ao buscar o endereço da Polícia Federal em Brasília. Ao lado da instituição, passou a aparecer nos mapas um local com o nome “Recanto do Broxa Soluçante”, o que rapidamente gerou curiosidade, compartilhamentos e comentários nas redes sociais.

A nomenclatura apareceu tanto no Google Maps quanto no aplicativo de transporte Uber, sendo classificada como um “albergue”. A inclusão do nome chamou atenção por surgir em uma área sensível da capital federal e por carregar um tom claramente provocativo.