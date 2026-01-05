05 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VIRALIZOU

Bolsonaro vira alvo de chacota com “Recanto do Broxa Soluçante”

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA

Usuários de aplicativos de localização foram surpreendidos nesta segunda-feira (05) ao buscar o endereço da Polícia Federal em Brasília. Ao lado da instituição, passou a aparecer nos mapas um local com o nome “Recanto do Broxa Soluçante”, o que rapidamente gerou curiosidade, compartilhamentos e comentários nas redes sociais.

A nomenclatura apareceu tanto no Google Maps quanto no aplicativo de transporte Uber, sendo classificada como um “albergue”. A inclusão do nome chamou atenção por surgir em uma área sensível da capital federal e por carregar um tom claramente provocativo.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Referência política impulsiona repercussão

O termo utilizado faz referência pejorativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso desde 22 de novembro na Superintendência da Polícia Federal. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. A associação do nome com o momento político ajudou a impulsionar a viralização do local nos aplicativos e ampliou o debate entre apoiadores e críticos do ex-presidente.

Apesar de aparecer próximo à Polícia Federal nos mapas, o ponto indicado está localizado a cerca de 7 quilômetros da unidade onde Bolsonaro cumpre pena. A sede da PF fica na Asa Norte, enquanto a Superintendência responsável pela custódia do ex-presidente está na Asa Sul de Brasília.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários