A ideia de pular a refeição antes do treino virou moda entre quem busca emagrecer mais rápido. A lógica parece simples: sem comida disponível, o corpo recorreria diretamente à gordura como fonte de energia. No entanto, evidências científicas recentes mostram que essa estratégia pode não entregar o que promete — e ainda trazer riscos à saúde.
O que a ciência revela sobre o treino em jejum
Uma revisão publicada na revista Clinical Nutrition ESPEN analisou dados de 28 estudos internacionais, envolvendo 302 adultos saudáveis. O trabalho reuniu pesquisadores do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Irã e chegou a uma conclusão clara: treinar em jejum não gera vantagens metabólicas relevantes quando comparado ao exercício feito após alimentação.
Segundo os autores, a prática não melhora de forma significativa a utilização de gordura nem de glicose como fonte de energia durante o exercício. Ou seja, a suposta “queima extra” não se confirma na prática.
Limitações e pontos de atenção do estudo
Os pesquisadores destacam que os estudos avaliados apresentavam protocolos variados de exercícios e não levaram em conta fatores como nível de condicionamento físico ou composição exata das refeições pré-treino. Ainda assim, o conjunto de evidências reforça a cautela em relação ao jejum antes da atividade física, especialmente em treinos mais intensos.
Riscos superam possíveis benefícios
Especialistas em medicina esportiva alertam que o treino em jejum pode comprometer tanto a segurança quanto a performance. Entidades de referência internacional, como o Colégio Americano de Medicina do Esporte e o Comitê Olímpico Internacional, já se posicionaram contra a prática para a maioria das pessoas.
Entre os principais riscos estão episódios de hipoglicemia, tontura, cãibras, desidratação e queda brusca de rendimento — efeitos mais comuns em pessoas destreinadas ou que praticam exercícios prolongados e intensos.
Energia é parte do resultado
Nutricionistas esportivos reforçam que o corpo precisa de combustível para se adaptar ao esforço físico. Sem energia suficiente, o desempenho cai e os resultados ficam comprometidos, seja para emagrecimento, ganho de massa muscular ou melhora do condicionamento.
O que comer antes de treinar
Uma refeição pré-treino bem planejada ajuda a preservar as reservas de glicogênio muscular e permite maior intensidade no exercício. A recomendação é priorizar alimentos ricos em carboidratos de fácil digestão, com pouca gordura e fibras.
Algumas opções adaptáveis à rotina incluem:
- frutas com cereais leves;
- laticínios combinados com carboidratos;
- pães simples com acompanhamentos leves;
- massas com molhos pouco gordurosos.
O intervalo entre a refeição e o treino deve respeitar a tolerância individual para evitar desconfortos gastrointestinais.
Recuperação também importa
Após o exercício, a alimentação tem papel essencial na recuperação muscular. Combinar carboidratos com fontes de proteína contribui para repor energia, reduzir o desgaste muscular e potencializar os ganhos do treino.
Orientação profissional faz diferença
Antes de adotar qualquer estratégia alimentar associada à prática esportiva, a recomendação é buscar acompanhamento médico e nutricional. Cada organismo reage de forma diferente, e o que funciona para uns pode ser prejudicial para outros.