Uma revisão publicada na revista Clinical Nutrition ESPEN analisou dados de 28 estudos internacionais, envolvendo 302 adultos saudáveis. O trabalho reuniu pesquisadores do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Irã e chegou a uma conclusão clara: treinar em jejum não gera vantagens metabólicas relevantes quando comparado ao exercício feito após alimentação.

A ideia de pular a refeição antes do treino virou moda entre quem busca emagrecer mais rápido. A lógica parece simples: sem comida disponível, o corpo recorreria diretamente à gordura como fonte de energia. No entanto, evidências científicas recentes mostram que essa estratégia pode não entregar o que promete — e ainda trazer riscos à saúde.

Segundo os autores, a prática não melhora de forma significativa a utilização de gordura nem de glicose como fonte de energia durante o exercício. Ou seja, a suposta “queima extra” não se confirma na prática.

Limitações e pontos de atenção do estudo

Os pesquisadores destacam que os estudos avaliados apresentavam protocolos variados de exercícios e não levaram em conta fatores como nível de condicionamento físico ou composição exata das refeições pré-treino. Ainda assim, o conjunto de evidências reforça a cautela em relação ao jejum antes da atividade física, especialmente em treinos mais intensos.

Riscos superam possíveis benefícios

Especialistas em medicina esportiva alertam que o treino em jejum pode comprometer tanto a segurança quanto a performance. Entidades de referência internacional, como o Colégio Americano de Medicina do Esporte e o Comitê Olímpico Internacional, já se posicionaram contra a prática para a maioria das pessoas.