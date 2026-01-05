Usuários da Netflix no Brasil começaram 2026 com uma surpresa na caixa de entrada: um e-mail solicitando a inclusão de CPF e CEP no cadastro da plataforma. A mensagem, que gerou desconfiança inicial e levantou suspeitas de golpe nas redes sociais, é oficial e faz parte de um movimento mais amplo ligado à reforma tributária em andamento no país.

A própria Netflix confirmou que está, sim, entrando em contato com parte dos assinantes para atualizar dados de cobrança. O envio não acontece de uma vez só e segue um cronograma escalonado, que deve atingir gradualmente toda a base de clientes.

Por que a Netflix quer esses dados agora?