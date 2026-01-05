O aumento da gravidade dos casos tem preocupado autoridades sanitárias e pesquisadores, que reforçam a necessidade de prevenção constante e atendimento médico imediato diante de qualquer suspeita de envenenamento.

O Brasil vive um cenário alarmante no avanço dos acidentes com escorpiões. Em 2025, o país já ultrapassou 173 mil registros de picadas e contabilizou mais de 200 mortes, um crescimento expressivo nos óbitos em relação ao ano anterior. Embora o total de ocorrências seja menor do que em 2024, a taxa de letalidade dobrou, passando de 0,06 para 0,12, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde.

A série histórica do Ministério da Saúde aponta que os acidentes com escorpiões vêm se tornando mais letais. O ano mais crítico da última década foi 2023, quando 430 pessoas morreram em decorrência do veneno. Estudos científicos recentes indicam que o problema está longe de ser pontual e segue uma trajetória de agravamento, especialmente em áreas urbanas.

Pesquisas publicadas em revistas internacionais também mostram um aumento expressivo nos registros de picadas por insetos e aracnídeos no Brasil ao longo da última década, evidenciando que o escorpionismo é hoje um desafio de saúde pública.

Crianças e idosos estão entre os mais vulneráveis

Embora qualquer pessoa possa ser vítima, crianças e idosos apresentam maior risco de desenvolver quadros graves. O organismo mais sensível nesses grupos facilita a ação do veneno, que pode comprometer rapidamente o sistema cardiovascular e respiratório se não houver intervenção médica adequada.

Calor, lixo e cidades: combinação perigosa