Um detalhe mínimo separou um grupo de apostadores goianos do maior prêmio da Mega da Virada. Um bolão que reuniu cerca de R$ 13 milhões em apostas quase acertou as seis dezenas sorteadas no concurso especial de fim de ano, mas deixou de fora justamente uma cartela registrada na edição anterior da loteria — e que continha exatamente os números premiados.

A cartela que ficou no passado

O jogo esquecido foi registrado em 26 de dezembro de 2024, para o concurso 2810, com uma aposta de 20 dezenas. Entre elas estavam 09, 13, 21, 32, 33 e 59, combinação idêntica à sorteada no dia 1º de janeiro de 2025 pela Caixa Econômica Federal.