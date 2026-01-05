Um detalhe mínimo separou um grupo de apostadores goianos do maior prêmio da Mega da Virada. Um bolão que reuniu cerca de R$ 13 milhões em apostas quase acertou as seis dezenas sorteadas no concurso especial de fim de ano, mas deixou de fora justamente uma cartela registrada na edição anterior da loteria — e que continha exatamente os números premiados.
A cartela que ficou no passado
O jogo esquecido foi registrado em 26 de dezembro de 2024, para o concurso 2810, com uma aposta de 20 dezenas. Entre elas estavam 09, 13, 21, 32, 33 e 59, combinação idêntica à sorteada no dia 1º de janeiro de 2025 pela Caixa Econômica Federal.
A aposta, no entanto, não foi repetida na Mega da Virada seguinte, prática comum do grupo, que costuma reaproveitar jogos de anos anteriores junto com novas combinações.
Falta de adesão mudou o destino
Segundo o organizador do bolão, Glaciel, morador de Cachoeira Dourada (GO), nem todos os participantes de um dos subgrupos confirmaram o pagamento. Dos 300 integrantes, apenas 177 contribuíram, o que levou ao corte de parte das apostas planejadas.
O jogo premiado era o primeiro da lista que acabou ficando de fora. “Era o próximo a ser registrado”, relatou o militar ao perceber, dias depois do sorteio, que a sena havia passado literalmente por um detalhe.
Quase tudo certo, menos o principal
Apesar do investimento alto, o grupo acabou faturando apenas prêmios menores, como quinas. A constatação de que a combinação vencedora já havia passado pelas mãos do grupo provocou uma mistura de frustração e incredulidade entre os participantes.
Em vídeos enviados aos integrantes do bolão, Glaciel lamentou a falta de adesão total, mas demonstrou confiança no futuro. O grupo, inclusive, já se organiza para as próximas edições.
Estratégia ao longo do ano
Diferente da maioria dos apostadores, o bolão adota um modelo de arrecadação parcelada, com contribuições feitas ao longo de todo o ano. A estratégia dilui o custo individual e permite apostas mais robustas em dezembro, quando a Mega da Virada é aberta.
Mesmo com o revés, o grupo garante que continuará apostando alto. Para eles, o prêmio escapou desta vez, mas a convicção permanece.