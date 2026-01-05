O achado foi descrito em um estudo científico divulgado como pré-publicação na plataforma bioRxiv, o que significa que os dados ainda passarão por revisão de outros especialistas antes de eventual validação definitiva.

Pesquisadores identificaram um novo coronavírus circulando em morcegos brasileiros, com características genéticas que chamaram a atenção da comunidade científica internacional. O vírus foi detectado durante análises laboratoriais e apresenta semelhanças estruturais com agentes causadores de doenças respiratórias graves, como a covid-19 e a MERS, embora não exista, até o momento, qualquer evidência de risco direto à população humana.

O material genético do novo coronavírus foi identificado em amostras coletadas de morcegos em áreas rurais e de mata nos estados do Maranhão e São Paulo. Em um dos casos, o vírus foi detectado em um morcego da espécie Pteronotus parnellii, no município de Riachão (MA).

A partir do sequenciamento genético, os cientistas observaram que o vírus — provisoriamente chamado de BRZ batCoV — pertence ao mesmo grupo de coronavírus associados a surtos de impacto global registrados nas últimas décadas.

O detalhe que acendeu o alerta

O principal ponto de atenção do estudo está na identificação de uma estrutura específica na proteína spike do vírus, conhecida como sítio de clivagem da furina. Essa região funciona como um mecanismo que pode facilitar a entrada do vírus nas células do hospedeiro.