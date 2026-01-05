Ao mesmo tempo, o cenário indefinido dentro da Venezuela gera preocupação entre aqueles que mantêm familiares no país ou que estavam em viagem recente ao território venezuelano.

A captura de Nicolás Maduro por autoridades dos Estados Unidos provocou forte repercussão entre venezuelanos que vivem no Brasil, reacendendo sentimentos de alívio, expectativa e apreensão. A informação se espalhou rapidamente por redes sociais e aplicativos de mensagens, impulsionando manifestações espontâneas de comemoração, especialmente em cidades com grande presença de migrantes.

Em municípios como Boa Vista (RR), onde está concentrada uma das maiores comunidades venezuelanas do Brasil, a notícia mobilizou grupos que passaram a discutir publicamente a possibilidade de retorno ao país de origem após anos de exílio forçado. A percepção predominante é de que o episódio pode representar uma ruptura política significativa.

Dentro da Venezuela, no entanto, a situação inspira cautela. Há relatos de fechamento de terminais de transporte, restrições de circulação, escassez de combustível e presença ostensiva das forças de segurança, o que dificulta deslocamentos e aumenta a sensação de insegurança.

Fronteiras fechadas e famílias separadas

O fechamento das fronteiras com o Brasil agravou a angústia de venezuelanos que estavam no país vizinho visitando parentes ou resolvendo questões pessoais. Muitos enfrentam dificuldades para retornar às cidades brasileiras onde mantêm emprego, residência fixa e filhos matriculados em escolas.