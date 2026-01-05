Antes de ser encaminhado ao MDC, Maduro passou pela sede da DEA. Ele responde a acusações de tráfico de drogas e narcoterrorismo na Justiça norte-americana. A esposa dele, Cilia Flores, também está detida na mesma unidade prisional.

Estrutura da unidade

O Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn é um edifício de vários andares, construído em concreto e aço, situado próximo ao porto de Nova York. A unidade fica a cerca de cinco quilômetros de áreas centrais da cidade, como a Quinta Avenida e o Central Park.

Inaugurado no início da década de 1990, o presídio foi criado para reduzir a superlotação do sistema carcerário local. O espaço ocupa uma área anteriormente utilizada para armazenamento e distribuição de mercadorias ligadas ao terminal marítimo da região.