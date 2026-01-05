O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está detido no Centro de Detenção Metropolitano (MDC), localizado no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. A prisão é administrada pelo Departamento Federal de Prisões (BOP) e recebe detentos que aguardam julgamento ou cumprem penas de curta duração.
Maduro foi capturado neste sábado (3), em Caracas, durante uma operação conduzida por militares norte-americanos. Após a detenção, ele foi levado por via aérea ao navio USS Iwo Jima, transferido posteriormente para a Base Naval de Guantánamo, em Cuba, e, em seguida, encaminhado a Nova York.
Imagens divulgadas após a prisão mostram o ex-governante algemado e escoltado por agentes da agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA). Ele vestia um casaco esportivo, gorro e sandálias com meias.
Antes de ser encaminhado ao MDC, Maduro passou pela sede da DEA. Ele responde a acusações de tráfico de drogas e narcoterrorismo na Justiça norte-americana. A esposa dele, Cilia Flores, também está detida na mesma unidade prisional.
Estrutura da unidade
O Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn é um edifício de vários andares, construído em concreto e aço, situado próximo ao porto de Nova York. A unidade fica a cerca de cinco quilômetros de áreas centrais da cidade, como a Quinta Avenida e o Central Park.
Inaugurado no início da década de 1990, o presídio foi criado para reduzir a superlotação do sistema carcerário local. O espaço ocupa uma área anteriormente utilizada para armazenamento e distribuição de mercadorias ligadas ao terminal marítimo da região.
Além de receber presos provisórios dos tribunais federais de Manhattan e do Brooklyn, o local abriga condenados que cumprem penas de curta duração. Atualmente, é a única prisão federal em funcionamento na cidade de Nova York, após o fechamento de uma unidade semelhante em Manhattan, em 2021.
O presídio está localizado entre edifícios do Judiciário e da Promotoria Federal, com corredores internos que permitem o transporte de detentos sem exposição externa. O entorno conta com barreiras metálicas e sistema de monitoramento por câmeras. Nos últimos dias, a segurança foi intensificada.
Apesar de sua estrutura vertical, o MDC dispõe de áreas externas para atividades físicas, unidades médicas e biblioteca. Informações divulgadas pela imprensa indicam que as celas têm dimensões reduzidas e que os detentos permanecem nelas durante a maior parte do dia.
Situação interna
O MDC enfrenta registros recorrentes de superlotação e falta de pessoal. Projetado para abrigar cerca de 1.000 detentos, o local chegou a receber aproximadamente 1.600 presos em 2019. Dados mais recentes do BOP apontam uma população de 1.336 internos.
Relatórios judiciais indicam que a unidade operou com pouco mais da metade do quadro necessário de funcionários nos últimos anos. Segundo autoridades, a combinação entre número elevado de detentos e déficit de servidores contribuiu para episódios de violência dentro do presídio.
Problemas estruturais também foram registrados. Em 2019, uma falha no sistema elétrico deixou a unidade sem aquecimento durante vários dias no inverno. Autoridades estaduais e federais já manifestaram preocupação com as condições do local.
Entre 2021 e 2024, ao menos quatro suicídios de detentos foram contabilizados. Magistrados federais também demonstraram insatisfação com a situação da penitenciária. Em alguns casos, juízes optaram por não encaminhar condenados para a unidade, substituindo penas por outras medidas.
Em março do ano passado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou o indiciamento de 25 pessoas, entre presos e ex-funcionários, em investigações relacionadas a episódios de violência e contrabando dentro do sistema prisional.