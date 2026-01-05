Os procedimentos estão sendo realizados em dois ônibus cirúrgicos equipados, disponibilizados pelo Governo do Estado, instalados no Sesi Piracicaba, no bairro Mario Dedini. Além das cirurgias, a campanha também tem caráter educativo, promovendo a conscientização da população sobre a guarda responsável e a prevenção do abandono de animais.

A Prefeitura de Piracicaba, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, realiza nesta segunda (05) e terça-feira (06), uma campanha de castração gratuita de cães e gatos que atende cerca de 440 animais no município. A iniciativa é coordenada pela Divisão de Proteção Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, e integra as políticas públicas de bem-estar animal e saúde pública.

De acordo com o médico veterinário da Divisão de Proteção Animal, Marco Aurélio Polizel, os atendimentos contemplam animais previamente cadastrados, com agendamentos realizados em dezembro de 2025. “Para a cirurgia, os pets passam por uma triagem, com registro dos dados dos tutores e pesagem. Após o procedimento, todos os tutores recebem orientações completas sobre os cuidados no pós-operatório”, explicou.

A campanha foi bem avaliada pelos participantes. O estudante Tiago Henrique da Silva, tutor da cachorrinha Pitty, destacou o impacto social da ação. “Muitas pessoas não têm condição de castrar e acabam deixando os animais se reproduzirem, o que gera abandono. A castração ajuda muito a evitar esse problema”, afirmou.

Já a estudante Nicoly Ferreira Balan, tutora da gata Catarina, elogiou a organização do atendimento. “Achei excelente. A triagem foi bem organizada, explicaram tudo certinho sobre os medicamentos e os cuidados depois da cirurgia. É uma ação importante porque a castração também previne doenças”, comentou.

AGENDAMENTO