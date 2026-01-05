A noite promete uma intensa celebração da arte, reunindo música, dança, teatro e diversas manifestações culturais, com a participação de dezenas de artistas locais e regionais que se unem em prol de uma causa comum: ajudar Elson e sua família em um momento delicado de saúde.

Piracicaba será palco de um grande gesto de solidariedade na próxima quinta-feira (8), com a realização do SolidARTE, show beneficente em apoio à saúde do artista, produtor cultural e comunicador Elson de Belém. O evento acontece no Augusta Bar, localizado na Rua do Rosário, 131, no Centro, a partir das 19h, com programação prevista até cerca de 2h da manhã.

Elson de Belém sofreu um infarto há cerca de dez anos e, recentemente, recebeu o diagnóstico de obstrução nos stents implantados em seu coração, o que exige uma série de exames e um tratamento cardíaco cuidadoso. Diante desse cenário, o SolidARTE surge como uma iniciativa de solidariedade, empatia e esperança, com o objetivo de arrecadar recursos para custear despesas médicas, garantir melhores condições para o início de ano de sua família e contribuir para a continuidade do tratamento.

O evento é organizado por Dalton Penezzi e Chico Coelho, que articularam a participação voluntária de artistas e parceiros da cena cultural piracicabana.

Programação diversa e artistas convidados

O SolidARTE contará com apresentações de nomes como Evinha do Forró, Micaela Messas, Chico Coelho, Juca Ferreira, Dighinho Polizel, Nordhal Neptune, Rubinho de Ávila, Celso Rocha, Rafael Roncatto, Raphael Reyy, Igor Mathias, Alê Antunes, Tony Azevedo, Henry Roads, Antônio Chapéu, Felipe Calori, Cadson Maxwell, Luizinho do Sax, Anderson Lima, além das bandas Bixo do Mato e Volúpia. A apresentação da noite ficará por conta de Rogério Farias.