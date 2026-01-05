Piracicaba será palco de um grande gesto de solidariedade na próxima quinta-feira (8), com a realização do SolidARTE, show beneficente em apoio à saúde do artista, produtor cultural e comunicador Elson de Belém. O evento acontece no Augusta Bar, localizado na Rua do Rosário, 131, no Centro, a partir das 19h, com programação prevista até cerca de 2h da manhã.
A noite promete uma intensa celebração da arte, reunindo música, dança, teatro e diversas manifestações culturais, com a participação de dezenas de artistas locais e regionais que se unem em prol de uma causa comum: ajudar Elson e sua família em um momento delicado de saúde.
Mobilização em apoio à saúde
Elson de Belém sofreu um infarto há cerca de dez anos e, recentemente, recebeu o diagnóstico de obstrução nos stents implantados em seu coração, o que exige uma série de exames e um tratamento cardíaco cuidadoso. Diante desse cenário, o SolidARTE surge como uma iniciativa de solidariedade, empatia e esperança, com o objetivo de arrecadar recursos para custear despesas médicas, garantir melhores condições para o início de ano de sua família e contribuir para a continuidade do tratamento.
O evento é organizado por Dalton Penezzi e Chico Coelho, que articularam a participação voluntária de artistas e parceiros da cena cultural piracicabana.
Programação diversa e artistas convidados
O SolidARTE contará com apresentações de nomes como Evinha do Forró, Micaela Messas, Chico Coelho, Juca Ferreira, Dighinho Polizel, Nordhal Neptune, Rubinho de Ávila, Celso Rocha, Rafael Roncatto, Raphael Reyy, Igor Mathias, Alê Antunes, Tony Azevedo, Henry Roads, Antônio Chapéu, Felipe Calori, Cadson Maxwell, Luizinho do Sax, Anderson Lima, além das bandas Bixo do Mato e Volúpia. A apresentação da noite ficará por conta de Rogério Farias.
Durante o evento, o público também poderá aproveitar drinks, cerveja, lanches, porções e outras opções gastronômicas, tornando a noite não apenas solidária, mas também de convivência e celebração cultural.
Elson de Belém: referência cultural em Piracicaba
Há mais de uma década, Elson de Belém dedica sua trajetória à valorização da cultura piracicabana e regional. Criador da revista e da coluna Pirarazzi, ele também é idealizador do Prêmio Pirarazzi de Cultura, que chega à sua 5ª edição e é considerado por muitos como o “Oscar da cultura piracicabana”, reconhecendo artistas, produtores e iniciativas que fortalecem a identidade cultural local.
Elson também é responsável pelo Programa Piramazonia, que divulga a riqueza cultural da região amazônica e é transmitido atualmente pela Rádio Educativa FM de Piracicaba. Por sua atuação, recebeu diversos reconhecimentos oficiais, como prêmios, votos de congratulações, moções de aplauso e o título de cidadão piracicabano, concedido pela Câmara Municipal.
Além de produtor cultural, Elson é artista, ator e cerimonialista, com participação em diversos eventos culturais da cidade. Formado como radialista e apresentador, iniciou sua carreira em Belém do Pará, onde apresentou programas populares de grande repercussão. Desde 2012, em Piracicaba, construiu uma sólida trajetória na comunicação cultural, colaborando com emissoras como Rádio Pira e Rádio Difusora, além de atuar em podcasts, projetos televisivos na TV Ativa e na Rádio e TV Metropolitana.
Sua carreira é marcada pelo compromisso com a cultura regional, pela pluralidade de linguagens e pela capacidade de conectar diferentes públicos por meio da comunicação.
SERVIÇO
SolidARTE – Show Beneficente
Data: Quinta-feira (8)
Horário: A partir das 19h
Local: Augusta Bar
Endereço: Rua do Rosário, 131 – Centro – Piracicaba (SP)
Ingressos: R$ 10,00 (à venda na portaria)