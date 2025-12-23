A Anvisa determinou a suspensão temporária da comercialização e da propaganda de medicamentos das marcas Needs e Bwell, ligadas à Drogasil (RD Saúde). A decisão foi oficializada em resolução publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (23) e entra em vigor imediatamente, com validade de 90 dias.
O que motivou a decisão
Segundo a agência reguladora, foram identificados anúncios e vendas de produtos sem a devida autorização, o que levou à aplicação das medidas previstas na legislação sanitária. A Anvisa cita o dispositivo legal que permite barrar fabricação, importação, armazenamento, distribuição e venda quando há descumprimento de normas ou risco à saúde.
Onde a proibição se aplica
A restrição alcança:
- Sites oficiais da companhia;
- Pessoas físicas e jurídicas;
- Veículos de comunicação que promovam os itens das marcas envolvidas.
Na prática, fica vedada qualquer ação de divulgação e oferta comercial durante o período estabelecido.
Impacto no negócio
As marcas próprias da RD Saúde ganharam relevância nos últimos anos. Em 2024, elas somaram R$ 1,5 bilhão em faturamento, com a Needs figurando como a 3ª maior marca de Consumer Health no varejo farmacêutico nacional, de acordo com dados da IQVIA. A suspensão, portanto, chama atenção pelo peso comercial dessas linhas.
O que diz a RD Saúde
Em posicionamento enviado à imprensa, a RD Saúde afirma não atuar como indústria farmacêutica. De acordo com a empresa, os medicamentos das marcas Needs e Bwell são fabricados por laboratórios licenciados e autorizados pela Anvisa, seguindo as regras regulatórias. A companhia também sustenta que os produtos estão registrados e informou que apresentará recurso administrativo para esclarecer seus procedimentos junto ao órgão.
Próximos passos
A vigência da resolução é temporária. Durante os 90 dias, a Anvisa analisará as informações e o recurso apresentado, o que pode resultar na manutenção, revisão ou revogação das medidas.