A Anvisa determinou a suspensão temporária da comercialização e da propaganda de medicamentos das marcas Needs e Bwell, ligadas à Drogasil (RD Saúde). A decisão foi oficializada em resolução publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (23) e entra em vigor imediatamente, com validade de 90 dias.

O que motivou a decisão

Segundo a agência reguladora, foram identificados anúncios e vendas de produtos sem a devida autorização, o que levou à aplicação das medidas previstas na legislação sanitária. A Anvisa cita o dispositivo legal que permite barrar fabricação, importação, armazenamento, distribuição e venda quando há descumprimento de normas ou risco à saúde.

Onde a proibição se aplica