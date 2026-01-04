05 de janeiro de 2026
DRAMA

Mulher desaparece e família vive dias de tensão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Keteryne Stocco sumiu no Vila Industrial.
 O desaparecimento de Keteryne Louze Stocco, de 34 anos, mergulhou uma família inteira em desespero absoluto em Piracicaba. Desde o dia 1º de janeiro, ela não dá qualquer sinal de vida, transformando o início do ano em um pesadelo de angústia, medo e incerteza.

Keteryne foi vista pela última vez no bairro Vila Industrial, na rua Miguel de Cillo. Desde então, o silêncio é ensurdecedor. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma pista concreta sobre o paradeiro da jovem.

A situação é ainda mais dramática e preocupante porque Keteryne sofre de esquizofrenia e faz uso de medicação contínua, o que aumenta significativamente o risco à sua saúde e segurança. Cada hora longe do tratamento representa uma ameaça real, elevando o nível de apreensão da família.

No momento do desaparecimento, Keteryne estava com os cabelos soltos e vestia roupa branca. Familiares relatam noites sem dormir, tomadas pelo medo de que algo grave possa ter acontecido.

A família faz um apelo desesperado à população: qualquer informação, por menor que pareça, pode ser crucial para encontrá-la. Denúncias podem ser feitas à Polícia Militar pelo telefone 190 ou diretamente aos familiares pelo número (19) 9 9890-3131.

Enquanto as buscas continuam, Piracicaba se une na esperança de que Keteryne seja encontrada em segurança. Cada minuto conta.

