Projeto de lei propõe isenção total do Imposto de Renda para professores e educadores

Proposta em debate no Congresso prevê que rendimentos de profissionais da educação deixem de ser tributados, caso seja aprovada e regulamentada

A possibilidade de isenção total do Imposto de Renda para professores e educadores entrou com mais força na pauta pública brasileira, em meio às discussões sobre financiamento da educação, valorização profissional e impacto direto da carga tributária sobre o salário líquido de docentes e demais trabalhadores da área.