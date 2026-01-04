Desde o apito inicial, o DNA XV Sub-20 deixou claro que não estava ali para sentir o peso da competição. Com marcação forte, velocidade pelos lados e eficiência, o time conseguiu igualar as forças com o excelente time do Criciúma.

O torcedor quinzista pode comemorar: o XV de Piracicaba começou a Copa São Paulo 2026 com o pé direito e atuação de respeito. Jogando na tarde deste domingo (4) em Tietê, no campo do Comercial, o Nhô Quim foi eficiente, com ótimo ritmo desde os primeiros minutos e venceu o Criciúma por 2 a 0, mostrando personalidade e futebol de gente grande logo na estreia.

O gol que abriu o caminho da vitória saiu ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, quando o XV marcou pressão, Gabriel Venite tomou a bola e Haruna mostrou frieza dentro da área, batendo de primeira e com categoria para estufar a rede e levantar a torcida.

O Criciúma até tentou reagir, mas esbarrou em um XV organizado, atento defensivamente e sempre perigoso no contra-ataque. Mantendo o controle emocional e a intensidade, o Nhô Quim começou a segunda etapa marcando no primeiro minuto, quando Gabriel Venite apareceu no momento certo para definir o jogo, coroando a atuação coletiva da equipe, que suportou a pressão do adversário com maturidade e garantiu os três pontos.

Com o resultado, o XV de Piracicaba soma três pontos e divide a liderança do Grupo 18 com o Canaã do Distrito Federal, que bateu o Comercial por 4 a 2, confirmando o bom início de campanha e ganhando moral logo no começo do torneio. Mais do que o placar, a estreia deixou uma mensagem clara: o Nhô Quim entrou na Copinha para competir, incomodar e sonhar alto.