Uma tarde de lazer terminou em desespero, angústia e morte nesta sexta-feira(2), no Rio Grande em Miguelópolis, a 333 km de Piracicaba. Um turista da vizinha cidade de Americana perdeu a vida após cair de uma moto aquática durante um passeio e desaparecer nas águas do rio. O corpo só foi encontrado horas depois, boiando, na manhã deste sábado (3).

A vítima foi identificada como Márcio Souza Santos, de 46 anos. Ele estava na região aproveitando momentos de descanso quando conduzia a moto aquática e acabou caindo na água. Após a queda, Márcio não voltou mais à superfície, provocando pânico entre as pessoas que estavam próximas.

