Uma tarde de lazer terminou em desespero, angústia e morte nesta sexta-feira(2), no Rio Grande em Miguelópolis, a 333 km de Piracicaba. Um turista da vizinha cidade de Americana perdeu a vida após cair de uma moto aquática durante um passeio e desaparecer nas águas do rio. O corpo só foi encontrado horas depois, boiando, na manhã deste sábado (3).
A vítima foi identificada como Márcio Souza Santos, de 46 anos. Ele estava na região aproveitando momentos de descanso quando conduzia a moto aquática e acabou caindo na água. Após a queda, Márcio não voltou mais à superfície, provocando pânico entre as pessoas que estavam próximas.
Testemunhas ainda tentaram ajudar, gritaram por socorro e iniciaram buscas improvisadas, mas o turista simplesmente sumiu no rio. A partir daí, começou uma corrida contra o tempo.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Ituverava e da Polícia Ambiental foram acionadas e iniciaram varreduras ainda na sexta-feira. As buscas avançaram pela noite, enquanto familiares, tomados pela aflição, acompanhavam cada movimento à beira do rio, alimentando a esperança de um desfecho diferente.
Mas a manhã deste sábado trouxe a confirmação do pior. O corpo de Márcio foi avistado boiando nas águas do Rio Grande, encerrando horas de expectativa e abrindo espaço para a dor.
A ocorrência mobilizou uma grande força-tarefa, com atuação da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e perícia técnica. Após os procedimentos no local, o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.
As causas do acidente fatal estão sendo investigadas.