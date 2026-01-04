A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa transmitida de Mar-a-Lago, na Flórida, poucas horas depois da ação militar. Trump disse que os Estados Unidos “já estão no país” e que permanecerão até que o processo de transição seja concluído. Ele afirmou que o objetivo não é simplesmente substituir o governo atual por outro e repetir erros do passado, mas conduzir uma mudança considerada “adequada e criteriosa”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (3), que o governo norte-americano passará a administrar a Venezuela após a operação militar que resultou na captura de Nicolás Maduro. Segundo Trump, a medida será temporária e permanecerá em vigor até que seja realizada uma transição de poder considerada segura pelo governo dos EUA.

De acordo com o presidente, a operação militar neutralizou completamente as defesas venezuelanas. Trump classificou a ação como uma das mais eficazes já realizadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, afirmando que nenhum militar americano morreu ou ficou ferido. Ele descreveu a captura de Maduro como uma operação noturna, realizada com apagão em grande parte de Caracas, e disse que o líder venezuelano foi detido junto com a esposa, Cilia Flores.

Segundo Trump, Maduro e Flores foram levados sob custódia americana e responderão a processos no Distrito Sul de Nova York, acusados de envolvimento com narcotráfico e narcoterrorismo. Pouco antes do pronunciamento, o presidente publicou em sua rede social uma imagem que atribuiu a Maduro já detido, indicando que ele teria sido transferido para um navio militar dos Estados Unidos.

No mesmo discurso, Trump afirmou que o setor petrolífero venezuelano passará a ser controlado por empresas norte-americanas. Segundo ele, a indústria do país estava deteriorada e produzindo muito abaixo de sua capacidade. O presidente disse que grandes companhias dos Estados Unidos investirão bilhões de dólares para recuperar a infraestrutura e retomar a produção de petróleo.