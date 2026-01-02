A mudança representa um avanço para milhões de brasileiros que convivem com dor crônica e, até agora, enfrentavam insegurança jurídica e interpretações distintas sobre seus direitos, dependendo da região do país.

A partir de janeiro de 2026, pessoas diagnosticadas com fibromialgia passam a contar com um novo marco legal no Brasil. Entra em vigor a Lei nº 15.176/2025, que cria regras nacionais para o atendimento, reconhece a condição como potencial causa de deficiência e abre caminho para a ampliação de direitos sociais, previdenciários e trabalhistas.

O enquadramento da fibromialgia como deficiência não será automático. A lei estabelece que cada caso deverá passar por uma avaliação biopsicossocial, conduzida por equipe multiprofissional. Esse grupo poderá reunir médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros especialistas, responsáveis por analisar como a condição impacta a funcionalidade, a autonomia e a participação social da pessoa.

Com isso, o foco deixa de ser apenas o diagnóstico clínico e passa a considerar os efeitos reais da síndrome no dia a dia, incluindo limitações no trabalho e na vida social.

SUS terá diretrizes nacionais de atendimento

Outro ponto central da legislação é a padronização do atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). A norma prevê ações integradas, como acompanhamento multidisciplinar, capacitação de profissionais da saúde, produção e disseminação de informações qualificadas e incentivo à pesquisa científica sobre a síndrome.